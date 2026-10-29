Alphabet alerta sobre riesgos de la IA mientras aumentan sus compromisos financieros

La revelación apareció en un informe trimestral presentado el jueves, que detalló riesgos vinculados a la inteligencia artificial que van más allá de los abordados por Alphabet durante su conferencia de resultados del día anterior.

Alphabet Inc. ha dicho que la demanda por sus servicios en la nube está aumentando rápidamente, y ha destacado el crecimiento de su cartera de contratos pendientes. Sin embargo, más de un tercio de ese crecimiento trimestral proviene de una empresa conjunta en la que Alphabet tiene una participación.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Además de los más de USD 1 billón en compromisos de compra, futuros arrendamientos y otras obligaciones revelados por la directora financiera, Anat Ashkenazi, en una llamada con inversionistas, el documento enumera unos USD 98.500 millones en compromisos contingentes que la empresa podría tener que asumir bajo determinadas condiciones. La cifra aumentó en unos USD 23.000 millones respecto del trimestre anterior.

Estos compromisos incluyen garantías para pagos de arrendamientos de centros de datos, respaldo a compras de equipos eléctricos por parte de socios y una posible obligación de recomprar a clientes sistemas de chips de IA.

La cartera de contratos pendientes de Google Cloud aumentó a USD 560.800 millones a fines de septiembre, desde USD 513.900 millones tres meses antes. De ese total, USD 16.800 millones están vinculados a un acuerdo plurianual con Crux AI, una empresa que Alphabet creó con Blackstone Inc. y que el documento describe como parte relacionada. Alphabet tiene una participación minoritaria en la entidad y se ha comprometido a aportar hasta USD 10.000 millones en garantías para centros de datos y energía en respaldo de la empresa.

El documento también muestra señales de presión en el negocio que financia la expansión de la empresa en IA. Los clics pagados en Google Search crecieron 8% en el tercer trimestre, frente al 13 % del segundo, incluso cuando el director ejecutivo Sundar Pichai dijo que el crecimiento de las consultas fue el más rápido de los últimos cinco años.

Durante la llamada, el director de negocios, Philipp Schindler, dijo que el fuerte crecimiento de las consultas en AI Mode tuvo un impacto en los ingresos debido a “la menor monetización” de esas búsquedas, aunque señaló que la empresa se mantiene optimista y está ampliando los anuncios en AI Mode, incluidos mercados internacionales por primera vez.

La empresa declinó hacer comentarios.

El documento también reveló:

Alphabet dijo por primera vez que sus agentes autónomos en ocasiones han realizado acciones “fuera del alcance previsto” durante las pruebas de modelos, justo cuando la empresa se prepara para incorporar agentes a la aplicación Gemini, que cuenta con 1.000 millones de usuarios.

durante las pruebas de modelos, justo cuando la empresa se prepara para incorporar agentes a la aplicación Gemini, que cuenta con 1.000 millones de usuarios. Pese a la pérdida de valor registrada este trimestre, las acciones de SpaceX representan una parte importante de las reservas de efectivo de la empresa . De los USD 265.100 millones que Alphabet tiene en efectivo y valores negociables, USD 75.200 millones corresponden a acciones de SpaceX sujetas a restricciones de venta de corto plazo.

. De los USD 265.100 millones que Alphabet tiene en efectivo y valores negociables, USD 75.200 millones corresponden a acciones de SpaceX sujetas a restricciones de venta de corto plazo. La participación de Alphabet en Anthropic sigue aumentando, aunque a un ritmo menor . Las inversiones privadas de la empresa, principalmente una participación que Bloomberg ha identificado como Anthropic, generaron unos USD 3.000 millones en ganancias no realizadas el trimestre pasado, frente a USD 77.400 millones en el segundo trimestre.

. Las inversiones privadas de la empresa, principalmente una participación que Bloomberg ha identificado como Anthropic, generaron unos USD 3.000 millones en ganancias no realizadas el trimestre pasado, frente a USD 77.400 millones en el segundo trimestre. Las garantías relacionadas con energía aumentaron más del doble, a USD 16.200 millones . Google actúa esencialmente como garante de socios que compran costosos equipos eléctricos para sus centros de datos. Los compromisos ahora se extienden hasta enero de 2049, frente a septiembre de 2026, fecha mencionada en junio.

. Google actúa esencialmente como garante de socios que compran costosos equipos eléctricos para sus centros de datos. Los compromisos ahora se extienden hasta enero de 2049, frente a septiembre de 2026, fecha mencionada en junio. Alphabet podría tener que recomprar hasta USD 6.600 millones en sistemas de chips de IA que vendió. Algunos clientes pueden devolver los sistemas TPU de Google a un precio predeterminado y con descuento, aunque Alphabet afirma que los clientes no tienen incentivos para hacerlo.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.