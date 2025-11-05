Logo El Espectador
ANDI denunció al Gobierno Petro ante la CIDH por “hostigamiento y estigmatización”

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que conmine al Estado a cesar “las amenazas y violaciones de derechos”.

Redacción Economía
05 de noviembre de 2025 - 04:08 p. m.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), liderada por Bruce Mac Master, presentó el pasado martes 4 de noviembre un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando la existencia de un “patrón de hostigamiento, estigmatización y agresión” que habría sido “liderado” por el gobierno de Gustavo Petro.

Lo que dice el informe

El documento expone una serie de ataques que, según la ANDI, ha sufrido el gremio desde inicios de 2025 y que habrían tenido una fuerte repercusión en su seguridad.

La ANDI habló de acusaciones públicas injustificadas y campañas de “descrédito digital” en las que se habría señalado a los empresarios de defender “el esclavismo” y de actuar con odio en contra del gobierno.

El informe presentado ante la CIDH, dirigido a la secretaria ejecutiva del organismo, Tania Reneaum Panszi, solicitó la intervención del organismo para que el Estado colombiano frene “las amenazas y violaciones a los derechos de los dirigentes empresariales”.

La denuncia sostiene que estas acciones pueden poner en riesgo “la vida, la integridad y la libertad de asociación” del sector, lo que representaría una amenaza no solo para los líderes empresariales sino para la estabilidad del entorno económico y de inversión en el país.

Hasta el momento, el gremio no se ha pronunciado sobre el tema. El presidente Gustavo Petro dijo en redes sociales que el sector no garantiza los derechos laborales básicos para sus trabajadores.

El conflicto entre el sector empresarial y el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene antecedentes. En septiembre de 2025, el Consejo de Estado ordenó al presidente Petro borrar un trino en el que hacía declaraciones acerca de la ANDI y Mac Master, bajo la acusación de haberle llamado “esclavista”.

Rafael GARCÏA(zz830)Hace 24 minutos
Porque al Sr. Bruce le incomoda que le digan la verdad?
L M(0q2lm)Hace 39 minutos
No cabe duda que estamos ante un individuo que presenta problemas de drogadicción y este le conlleva a un estado de enajenación mental, estado en el cual, todo lo que no esté de acuerdo con sualucinación de líder universal, hay que destruirlo. 3.5 años con un lenguaje de odio entre clases, de odio a había el sector productivo. Esperamos que pronto cede la horrible noche.
