Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 5 de noviembre

Este miércoles 5 de noviembre, el dólar abrió la jornada en COP 3,855, COP 3 menos frente al cierre del martes.

▶️ La Tasa Representativa del Mercado (TRM) está en COP 3,872.47.

▶️ La compra de dólares en las casa de cambio está, en promedio, en COP 3.733 y la venta en COP 3.910.

De acuerdo con el análisis de Investigaciones Económicas de Bancolombia, en el contexto internacional el dólar se fortaleció a nivel global el martes: el índice DXY registró una variación diaria de 0,31 % y alcanzó su nivel más alto desde mayo. Este comportamiento respondió al cambio en las expectativas de política monetaria de corto plazo, después de que la decisión dividida de la Reserva Federal llevó a algunos operadores a detener sus apuestas sobre otro recorte de tasa de interés para interés este año.

Los factores que mueven el precio de la divisa

En los últimos días de octubre, el dólar reaccionó a diversos factores macroeconómicos globales, principalmente a los movimientos en las tasas de interés.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sorprendió al mercado al reducir las tasas de interés por segunda vez consecutiva, situándolas en un rango de 3,75 % a 4 %, como ya se esperaba. Por otro lado, el Banco de la República de Colombia decidió mantener su tasa de referencia en 9,25 %, principalmente por las preocupaciones relacionadas con la inflación interna.

También es clave el anuncio de la OPEP+ (Arabia Saudita, Rusia y otros seis países) de incrementar sus cuotas de producción para diciembre, antes de una pausa que se extenderá hasta el primer trimestre de 2026. Un aumento excesivo en la producción podría ocasionar la caída de los precios del crudo, lo que afectaría los ingresos del grupo y, en Colombia, también tendría un impacto significativo, dado que el petróleo es una de sus principales exportaciones y una fuente importante de divisas.

En Colombia, también influyen factores locales como las inversiones extranjeras, el desempeño de las exportaciones y las remesas recibidas.

Además, las intervenciones del Ministerio de Hacienda en el mercado cambiario han tenido un efecto notable. Según Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, desde septiembre el Gobierno habría monetizado cerca de USD 3.400 millones, una cifra que supera tres veces el volumen promedio diario de negociación (que ronda los USD 1.200 millones), generando una presión a la baja sobre la tasa de cambio y amplificando el impacto de la debilidad global del dólar sobre la moneda colombiana durante el año.

