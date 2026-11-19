El miércoles, un día antes del debut, Anthropic fijó en USD 83 el precio de sus acciones y las vendió unos 980 millones a inversionistas, de las cuales…

Anthropic, la creadora del chatbot Claude, debutó este jueves, 19 de noviembre, en el Nasdaq de Nueva York bajo el símbolo “ANT”. Su primera operación se cerró poco antes del mediodía en Colombia, a USD 111,50 por acción, más de 30 % por encima de los USD 83 a los que había fijado el precio de su salida a bolsa. A ese valor, la compañía pasó a tener un valor de mercado de unos USD 2 billones.

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El miércoles, un día antes del debut, Anthropic fijó en USD 83 el precio de sus acciones y las vendió unos 980 millones a inversionistas, de las cuales unas 956 millones de acciones son nuevas. Con eso se estima que recaudó unos USD 79.400 millones, más que los USD 75.000 millones con los que SpaceX había marcado el récord en junio. Este jueves, esas acciones empezaron a negociarse libremente en el Nasdaq, pero no en el momento de la apertura: primero, la bolsa y los bancos de inversión que lideran la operación reunieron las órdenes de compra y venta, y el primer negocio, a USD 111,50, llegó poco antes del mediodía.

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El debut de Anthropic en la bolsa de Nueva York llega tras semanas de turbulencia para el sector de la inteligencia artificial, con dudas de los inversionistas sobre la rentabilidad de las cuantiosas inversiones que exige. Este jueves, Wall Street abrió al alza: en las primeras operaciones, el Nasdaq subía 1,62 %, el S&P 500 ganaba 1,00 % y el Dow Jones avanzaba 0,47 %.

Lo que dicen los analistas

Para Art Hogan, de B. Riley Wealth Management, la demanda de esta salida a bolsa parece superar la oferta. En declaraciones a AFP, agregó: “Este puede ser el soplo de aire fresco que el sector tecnológico necesitaba para moverse más allá de la niebla de inteligencia artificial en la que hemos vivido en las últimas semanas”.

Dan Ives, de Yorkville Ives & Co., afirmó que el estreno de Anthropic es una importante victoria de corto plazo para el sector tecnológico y que debería ayudar a recuperar parte de la confianza de los inversionistas.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, dijo en la sede del Nasdaq, en Times Square, que la compañía queda en una posición financiera más sólida y que, en sus palabras, eso fortalece su resolución de hacer lo correcto.

Lo que Anthropic dice de sus ingresos

Los ingresos de la compañía, fundada hace cinco años, alcanzaron US$ 17.000 millones en el tercer trimestre, frente a US$ 1.400 millones en el mismo periodo del año anterior. Gran parte proviene de clientes que pagan por usar sus modelos de inteligencia artificial para programar. Anthropic fue fundada en 2021 por los hermanos Dario y Daniela Amodei, hoy presidenta de la empresa, junto con otros compañeros que dejaron OpenAI, creadora de ChatGPT.

En el documento de su salida a bolsa, la empresa dedica mucho espacio a los riesgos de la inteligencia artificial, en línea con su apuesta por la seguridad mientras desarrolla modelos cada vez más potentes. Entre otras cosas, Anthropic se refirió a que los sistemas más avanzados “podrían plantear riesgos catastróficos o existenciales para la sociedad si no se desarrollan y utilizan de forma responsable”.

La senadora demócrata Elizabeth Warren dijo en X que Anthropic no responde a las posibles amenazas que una salida a bolsa fallida supondría para los ahorros de jubilación de los estadounidenses y para el sistema financiero. Alrededor de una decena de manifestantes se reunieron frente a la sede del Nasdaq y corearon: “¿Por qué hacen una OPI? Esta burbuja de la IA está a punto de explotar”.

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