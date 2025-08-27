Apple responde a investigación de la SIC: ¿qué sigue en el caso?

En Reino Unido también fue investigada por un supuesto abuso de la posición dominante de su App Store. Foto: AFP - CHRIS DELMAS

La respuesta llegó. Un portavoz de Apple aseguró a El Espectador que la compañía continuará trabajando de la mano con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) luego de que la entidad colombiana abriera una investigación y formulara pliego de cargos contra Apple Inc. y Apple Services Latam por el presunto abuso de su posición dominante.

“Diseñamos la App Store para ofrecer una experiencia segura y confiable a los usuarios, así como una gran oportunidad de negocio para los desarrolladores en Colombia y en todo el mundo. Seguiremos colaborando con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para proteger tanto a los usuarios como a los desarrolladores en nuestra plataforma”, señaló la compañía.

La declaración contrasta con la resolución 60099 de 2025 de la SIC, en la que se advierte que Apple habría incurrido en conductas restrictivas de la competencia al:

Obligar a los desarrolladores a distribuir sus aplicaciones exclusivamente en la App Store.

Prohibir que informen a los usuarios sobre alternativas de pago externas, lo que impone comisiones de entre el 15 % y el 30 % en cada transacción.

Según la Superintendencia, estas reglas generan sobrecostos para los consumidores, limitan la entrada de nuevos desarrolladores y refuerzan el control de Apple sobre su ecosistema en iOS y iPadOS.

La defensa de Apple —centrada en la seguridad y confiabilidad del ecosistema cerrado que ha construido— no es nueva. La compañía suele argumentar que su modelo protege a los usuarios frente a riesgos de ciberseguridad y garantiza estándares de calidad en las aplicaciones. Sin embargo, voces críticas como la de la Fundación Karisma recuerdan que la App Store no es infalible: pese a las revisiones, allí se han detectado casos de malware y phishing.

El caso en Colombia podría marcar un precedente regional. De acuerdo con expertos consultados por este diario, si la SIC concluye que hubo abuso de posición dominante, Apple enfrentaría una multa que podría superar los $140.000 millones, además de la obligación de permitir en el país canales de distribución y métodos de pago alternativos en iPhone y iPad, como ya sucede en la Unión Europea.

Apple, una de las empresas más valiosas del mundo, insiste en que la App Store no solo es un espacio seguro para los usuarios, sino también una “gran oportunidad de negocio” para los desarrolladores. La investigación de la SIC determinará hasta qué punto esa narrativa puede sostenerse frente a las acusaciones de restringir la competencia en uno de los mercados digitales más dinámicos de América Latina.

