Rumbo al Pilar Solidario: Gobierno inicia búsqueda de adultos mayores sin pensión

En Colombia, envejecer sin pensión sigue siendo la realidad de millones. Motivos, varios. Pero para enfrentar la desigualdad que genera esta problemática socioeconómica, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) arrancó esta semana la búsqueda activa de 1,4 millones de adultos mayores en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

La estrategia hace parte del tránsito del programa Colombia Mayor hacia el Pilar Solidario, columna vertebral de la reforma pensional del presidente Gustavo Petro.

“Nos preparamos desde ya con la búsqueda de las personas mayores que harán parte del Pilar Solidario con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro busca cumplirle a esta población que trabajó toda la vida, aportó al desarrollo del país, pero no goza de una pensión”, dijo Mauricio Rodríguez, director de la entidad.

La promesa para 2026 es que más de 3,1 millones de personas mayores reciban una renta básica mensual de $230.000. Pero entre las metas oficiales y la realidad de las finanzas públicas aún hay un trecho de incertidumbre.

¿Qué cambia con el Pilar Solidario?

Actualmente, el programa Colombia Mayor beneficia a 1,7 millones de adultos: la mayoría recibe $80.000 al mes, mientras que unos 500.000 cuentan con un monto diferencial de $225.000 desde 2024. La transición apunta a ampliar la cobertura y unificar el pago en $230.000.

Los requisitos básicos incluyen:

Hombres desde los 65 años y mujeres desde los 60.

Hombres desde 55 y mujeres desde 50 con discapacidad laboral ≥50 %, sin pensión.

Campesinos.

Indígenas, afrocolombianos, raizales y población rom.

Cuidadores de personas con discapacidad sin ingresos.

Quienes ya pertenezcan al programa Colombia Mayor o están en lista de espera no deben realizar ningún proceso adicional, apuntó el DPS.

Las inscripciones se harán en terreno y remoto, con un despliegue de brigadas de Prosperidad Social en municipios y zonas rurales, en articulación con las alcaldías, el DNP y Colpensiones.

El proceso de inscripción para Colombia Mayor es gratuita y sin intermediarios. Si no puede dirigirse presencialmente a la gerencia regional de Prosperidad Social más cercana, puede actualizar sus datos en la página oficial (visite aquí).

Importante: cumplir el proceso no garantiza ingreso automático. Primero se validarán los datos antes de comunicar resultados.

Las dudas que pesan sobre la promesa

El plan suena contundente, pero enfrenta tres sombras. El propio Amaya reconoció en entrevista con este diario que las cuentas fiscales están ajustadas. Aunque el Gobierno asegura recursos para 2026, aún discute con Hacienda los escenarios para 2025.

Por otro lado, la Corte Constitucional suspendió la entrada en vigencia de la reforma pensional, a la espera de un fallo definitivo sobre su constitucionalidad. El Pilar Solidario depende de esa decisión, es decir, está en el limbo.

Y por último, la implementación progresiva tiene sus matices, y en caso de trabas, el Gobierno baraja dos opciones:

Aumentar de inmediato a $230.000 el giro a quienes ya están en Colombia Mayor. O arrancar la cobertura universal, pero solo desde octubre de 2025.

El presidente Petro ha presentado el Pilar Solidario como uno de los grandes legados de su gobierno.

La apuesta es reducir la pobreza monetaria extrema en 2,5 puntos en 2025 y 6,4 puntos en 2026. Según las proyecciones oficiales, 400.000 adultos mayores podrían salir de la pobreza extrema en ese lapso.

No obstante, los analistas advierten que la sostenibilidad fiscal y la coordinación de las bases de datos (Sisbén, registros de víctimas, censos locales) son talones de Aquiles que aún no se resuelven.

La Contraloría General de la República también ha puesto su carta bajo la puerta frente al tema de los subsidios, pues en reiteradas ocasiones ha pedido revisar de manera urgente el modelo basado en estratificación y avanzar hacia un esquema que realmente atienda a la población más vulnerable.

“La ausencia de sistemas adecuados y un seguimiento efectivo comprometen la transparencia y la efectividad de los subsidios”, subrayó el organismo.

Canales oficiales de Prosperidad Social

Página web: prosperidadsocial.gov.co

Línea WhatsApp: 3188067329.

Línea nacional: 6013791088

Mensajes de texto gratis: 85594.

Correo: servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co

Línea gratuita nacional desde teléfono fijo: 01 8000 951100

