Arturo Calle atribuye la pérdida de más de 2.000 empleos a plataformas como Temu

“Temu triplicó su volumen de compras en un año, confirmando su rápido posicionamiento como app de consumo frecuente. Sin embargo, aún le queda camino por recorrer en valor de ventas, donde Mercado Libre y Amazon siguen siendo los líderes”, se lee en el…

Las plataformas de comercio chinas se están tomando el mercado colombiano. Un análisis hecho por Bancolombia encontró que el volúmen por transacciones en las mismas ha aumentado al punto en que ya representan más del 14 % del gasto de los colombianos en la categoría de moda, variedades y hogar.

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“Temu triplicó su volumen de compras en un año, confirmando su rápido posicionamiento como app de consumo frecuente. Sin embargo, aún le queda camino por recorrer en valor de ventas, donde Mercado Libre y Amazon siguen siendo los líderes”, se lee en el reporte.

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En la siguiente infografía se ve, con más detalle, el comportamiento que estas plataformas están teniendo en el mercado colombiano:

La denuncia de Arturo Calle

Este fenómeno ha implicado un coletazo para los empresarios colombianos. Recientemente, ante la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, el empresario Arturo Calle reveló que, en el último año, ha tenido que despedir a más de 2.000 de sus trabajadores (la mayoría de estos en Pereira) por la competencia desigual que se libra con este tipo de plataformas.

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“Como empresario de larga trayectoria, que he vivido la evolución del comercio en el país, quiero compartirles los preocupantes resultados. En nuestra empresa hemos sufrido las consecuencias de una competencia desigual que solo beneficia a empresas de países lejanos y que no aportan a las necesidades de desarrollo de Colombia”, dijo.

Para Calle, los confeccionistas y comerciantes representan uno de los sectores económicos más importantes del país y se encuentran entre los principales contribuyentes. Según señala, se trata de una actividad que ha avanzado en su formalización, en la que evadir impuestos es cada vez más difícil gracias a mecanismos como la factura electrónica. A esto se suma el protagonismo de los medios de pago digitales: las tarjetas de crédito representan entre el 80 % y el 90 % de las ventas del sector.

En ese contexto, el empresario cuestiona que, mientras las empresas formales asumen sus obligaciones tributarias y los costos asociados a ellas, otros competidores pueden ofrecer precios más bajos y atraer compradores mediante prácticas que, a su juicio, generan condiciones de competencia desigual.

El panorama que describe Calle es uno en el que hay menos compradores, menos empleados y menos ingresos.

“Esta situación es muy delicada y preocupante. Si continúa así, la cifra aumentará. Esto también lo están viviendo otros empresarios y colegas, con la destrucción de empleos de calidad y la pérdida de importantes recursos por concepto de impuestos y aportes a la seguridad social, que tanta falta le hacen al país. Hoy pedimos que se decida con suma urgencia la implementación del IVA y de los aranceles correspondientes a estos productos, para permitir una competencia justa para todos”, dijo.

Ese desequilibrio en la cancha, según lo dicho por el empresario a los representantes a la Cámara, se materializa en cero aranceles, cero IVA y subfacturación, siendo este último uno de los problemas más graves.

“Se compran productos en países asiáticos con dinero en efectivo y, si un producto vale 20 dólares, se factura por 5 dólares. Así se facilita la subfacturación y el contrabando, además de otros problemas relacionados con la economía del dólar ilegal”, explica.

La piratería

A este malestar se suma que productos de marcas colombianas, como Arturo Calle, están siendo falsificadas y vendiéndose a precios considerablemente más económicos en las plataformas chinas.

El empresario mostró una captura de pantalla en la que uno de sus bolsos (falsificados) se oferta en Temu por menos de COP 40.000, mientras que uno de esos en su tienda puede rondar los COP 250.000.

“Ya no se trata únicamente de competencia desleal y contrabando, sino también de lavado de activos y de un perjuicio para el fisco nacional. Estamos ante un ataque a nuestro gran activo: las marcas, que generan confianza en el consumidor y respaldan productos con todas las garantías que merece el cliente final”, dijo.

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La pregunta es válida: ¿Por qué Temu es tan barato? La respuesta es reveladora: porque no compite en igualdad de condiciones con la industria local.

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