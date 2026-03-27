Asamblea de Ecopetrol, entre presión por Roa y cifras en deterioro

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. La empresa tiene 255.000 accionistas, en su mayoría nacionales. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El temor en la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol se movió en el margen de lo que ocurre con su presidente, Ricardo Roa.

La reciente decisión de la junta directiva de mantenerlo en el cargo no cayó bien entre varios asistentes.

“Ponemos en consideración el agregar al orden del día: permitir o solicitarle la renuncia al señor Ricardo Roa”, dijo uno de los asistentes.

Un segundo asistente fue más directo. Enumeró las imputaciones de la Fiscalía e insistió en discutir su permanencia. “La compañía tiene dos problemas estratégicos: la mayoría de la junta directiva es antipetrolera (…) y el segundo es usted en persona”.

Roa fue imputado por el delito de tráfico de influencias en un caso relacionado con la compra de un apartamento en Bogotá por debajo de su valor comercial y posibles gestiones posteriores dentro del grupo empresarial. En paralelo, enfrenta otro proceso por su papel como gerente de la campaña presidencial de 2022, por presunta violación de topes, con audiencia prevista para el 8 de abril.

La junta decidió no apartarlo, pese a la presión de la Unión Sindical Obrera (USO), accionistas y exdirectivos. La compañía confirmó que continuará en el cargo mientras avanzan los análisis internos sobre su situación.

El malestar escaló cuando el ministro de Hacienda, Germán Ávila, tomó la palabra. Durante cerca de diez minutos, su intervención fue interrumpida por abucheos.

“Vamos a hacer esta reunión en un ambiente de respeto y tranquilidad”, dijo Ávila. “No van a ser los gritos los que van a determinar ni las decisiones ni el curso de esta reunión”.

Luego cedió un minuto, con el reloj en la mano, “para hacer todas las expresiones que quieran”.

El auditorio, ya cargado, prolongó los reclamos por más tiempo antes de retomar el orden del día bajo la conducción de Ángela María Robledo, integrante de la junta directiva.

“Sobre la situación de Ricardo Roa frente a las autoridades competentes, (la junta) ha activado un protocolo que permite realizar esta evaluación pertinente, objetiva y documentada”, afirmó Robledo. Subrayó que la diligencia de la Fiscalía “no equivale a una condena”.

Añadió que se mantendrá la presunción de inocencia, “que también le asiste al presidente Ricardo Roa”.

Resultados bajo presión y la defensa de la administración

La iguana de Ecopetrol está cada vez más delgada. En el acumulado de 2025, la empresa reportó ingresos por COP 119,6 billones, frente a COP 133 billones en 2024, una caída de 10,2 %.

Las utilidades pasaron de COP 14,9 billones en 2024 a COP 9 billones en 2025, una baja de 39,5 %.

Los ingresos por ventas cayeron COP 13,6 billones en 2025 frente al año anterior. Según la compañía, el resultado responde a varios factores: una caída en el precio promedio del barril Brent (más de USD 6), y una disminución en los volúmenes de venta, explicada por menores ventas en el mercado local y menor disponibilidad de productos refinados para exportación.

Robledo destacó una producción cercana a 745.000 barriles por día y un índice de reposición de reservas de 121 %. Es decir, la compañía incorporó más petróleo del que extrajo. También mencionó cuatro áreas exploratorias con potencial de desarrollo: Orca Brasil, Lorito, Toritos y Saltador.

“Todos estos logros se han obtenido con el liderazgo decisivo de Ricardo Roa”, en conjunto con directivos y colaboradores, dijo la integrante del órgano directivo.

El discurso de Roa arrancó entre arengas. “Denme la oportunidad de exponerles lo que han sido los resultados de esta gestión”, dijo al iniciar.

Roa se refirió a las presiones externas: el precio del Brent, la tasa de cambio y la inflación, “ajenos a nuestra capacidad de respuesta, pero frente a los cuales hemos actuado”.

En 2022, recordó, la producción fue de 709.000 barriles diarios, con un Brent de USD 102 y una tasa de cambio de COP 4.400. “El barril valía 421.000”, dijo. Al cierre de 2025, añadió, “vale cerca de 250.000” por la caída del precio internacional.

“Cada dólar que baje o que suba el precio del barril representa medio billón de pesos en la utilidad neta”, señaló.

En los cuatro años previos a su administración, afirmó Roa, las eficiencias y ahorros rondaron los COP 9 billones. “En menos de tres años, hemos alcanzado COP 16,4 billones”.

También defendió el aporte a las finanzas públicas. Entre 2014 y 2018, las transferencias a la Nación rondaron los COP 74 billones, con un promedio cercano a COP 19 billones al año.

Durante el gobierno de Iván Duque, sumaron COP 84,5 billones en total, unos COP 27 billones anuales.

En el gobierno de Gustavo Petro, dijo, alcanzan los COP 183 billones, cerca de COP 46 billones por año.

“Aquí hay una realidad, el gobierno anterior con su política de precios de los combustibles nos dejó un roto de 65 billones”, afirmó Roa en la asamblea.

Los saldos del subsidio del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) han pasado de COP 26,3 billones en 2022 a cerca de COP 3 billones en 2025.

Sin embargo, los dividendos han entrado en una fase de corrección para los accionistas. Tras un pico de COP 593 por acción en 2023 (sobre resultados de 2022), la senda ha sido descendente: COP 312 en 2024, COP 214 en 2025 y COP 110 en 2026. En el último año, la caída es cercana al 49 %, y frente al máximo reciente, supera el 80 %.

Roa en la mira por la asamblea

“Le manifestamos a la junta directiva de la empresa la necesidad de que tome una decisión de fondo sobre la permanencia en el cargo como presidente de la compañía”, insistió Martín Ravelo, presidente de la USO, durante la reunión.

Por su parte, Angie Carolina Villarreal, apoderada especial de Colfondos, volvió a poner sobre la mesa los riesgos del año pasado. Se refirió a posibles censuras en las actas, específicamente sobre la inclusión de comunicaciones críticas en los informes de la junta.

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