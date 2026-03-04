Utilidades de Ecopetrol cayeron 39,5 % en 2025: así se ven las finanzas de la petrolera

Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Andrey Rudakov

El Grupo Ecopetrol publicó sus resultados financieros para el cuarto trimestre de 2025 y, con este periodo, el desempeño total de 2025.

En el acumulado del año, la empresa reportó ingresos por COP 119,6 billones, frente a los COP 133, billones de 2024, una caída de 10,2 %.

Las utilidades pasaron de COP 14,9 billones en 2024 a COP 9 billones en 2025, una baja de 39,5 %.

Los ingresos por las ventas de la compañía bajaron COP 13,6 billones en 2025, frente a lo registrado en 2024 (una baja de 10,2 %). Esto, según la empresa, se explica por varios factores:

Una baja en el precio promedio del barril de petróleo Brent (una caída de poco más de USD 6).

Una disminución en el volumen de ventas en general, que se explica principalmente por menores ventas nacionales y por menor disponibilidad de productos refinados para exportación.

A pesar de estos resultados, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, destacó que la producción de crudo alcanzó la meta que se propuso la compañía y “hoy es la producción de crudo más alta de los últimos cinco años”.

Roa también destacó la capacidad promedio de carga de las refinerías, que llegó a 417.000 barriles por día. “Un pico importante”, dijo la cabeza de la petrolera.

En el panorama de la producción se puede ver una baja leve en la producción nacional de Ecopetrol (aunque una subida, también leve, de Hocol). Sin embargo, el activo que sigue brillando es el Permian, que registró un crecimiento de casi 10 %.

Esto en medio de una dura polémica, impulsada principalmente desde la Casa de Nariño, por la utilidad de este proyecto que utiliza fracking y que en 2025 respondió por más de 102.000 barriles diarios. Si se le suma la operación de Ecopetrol América (que incluye al Golfo de México), las actividades en EE.UU. de Ecopetrol están aportando casi 112.000 barriles diarios de la cifra total de producción del grupo (745.000 barriles).

