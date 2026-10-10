Los servicios se realizarán principalmente desde el Aeropuerto Olaya Herrera, aunque las características de la aeronave anfibia permiten…

Se trata de la nueva ruta de Alma Air, que busca impulsar el turismo en la región antioqueña, con una alternativa al transporte terrestre que acorta la distancia y ofrece una experiencia distinta.

Despegar con el paisaje de los edificios de Medellín y aterrizar en una pista de agua inmensa en el Embalse Peñol-Guatapé: así se siente volar en el primer hidroavión comercial del país en los últimos 70 años.

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Así son los vuelos en hidroavión entre Medellín y Guatapé: ¿cuánto valen?

Los servicios se realizarán principalmente desde el Aeropuerto Olaya Herrera, aunque las características de la aeronave anfibia permiten proyectar operaciones desde otros aeropuertos del país.

¿Cuánto dura y cuánto cuesta el viaje en hidroavión?

El trayecto en el hidroavión tarda 18 minutos y alcanza una altura de 9.200 pies, desde la que se alcanza a detallar todo el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Piedra del Peñol y el Embalse.

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Así es la vista que tuvo El Espectador desde el hidroavión. Foto: María Camila Ramírez Cañón

El precio se paga por todo el alquiler del avión, que tiene ocho puestos y un límite máximo de peso, por lo que podrían caber menos pasajeros. Es así porque necesitan garantizar el despegar y aterrizaje en el agua, ya que la distancia a recorrer depende del peso.

Rentar el avión ida y regreso el mismo día cuesta COP 5.800.000 (un estimado de COP 725.000 por persona) y un solo trayecto vale COP 3.500.000 (unos COP 438.000 por persona).

El servicio está disponible al público desde finales de septiembre.

Además, la aerolínea hizo una alianza con uno The Brown, para usar su muelle. Este es uno de los hoteles más grandes y lujosos de la región y tiene el perfil de clientes que estarían interesados en recortar el tiempo de viaje y tener la experiencia de vuelo, que es diferente.

¿Habrá más rutas en hidroavión?

La compañía trabajó por dos años y medio en llegar a los municipios de El Peñol y Guatapé. Con el paso a la aviación comercial, la compañía avanza en completar los procesos requeridos para sus operaciones en Ayapel y Mompox, dos destinos que hacen parte de la primera etapa de expansión de Alma Air.

También están en conversaciones con Cali para aterrizar en el lago Calima, en la represa de Hidroituango y en Quibdó, por el río Atrato.

Cuando terminen los procesos, la empresa espera ampliar sus rutas mediante el trabajo con DIMAR y Aerocivil en pruebas sobre superficies de agua salada.

El propósito de ampliar progresivamente la conectividad aérea hacia las costas del Pacífico y el Caribe colombiano.

“El interés por este modelo de transporte también se refleja en las solicitudes recibidas por la compañía durante las últimas semanas desde diferentes regiones del país”, dice Rupert Stebbings, CEO de ALMA Air.

Sin embargo, cada destino acuático representa un desafío operacional diferente. Javier Pérez, piloto del avión híbrido, explica que aterrizar en el agua quieta es más complejo que en una en movimiento porque se genera un efecto espejo que hace perder la sensación espacial.

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"Todo es un reto y lo abordamos con evaluación previa. No vamos a acuatizar si no lo vemos seguro. En un aeropuerto todo está establecido, hay unas ayudas. Pero acá no, se necesita la visual del espacio y que haya un buen clima", agrega el piloto.

Las condiciones geográficas, meteorológicas, hidrológicas y de infraestructura pueden variar considerablemente de un lugar a otro, por lo que cada nueva localidad deberá superar un proceso de inspección y vuelos de prueba antes de ser incorporada a la oferta comercial.

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“La seguridad constituye uno de los principios centrales de Alma Air. Sus pilotos han recibido una formación rigurosa tanto en Estados Unidos como en Colombia, y recibirán capacitación específica en cada nuevo destino acuático antes de iniciar vuelos comerciales”, detalla Stebbings.

Finalmente, Alma Air busca darse a conocer y consolidar su operación comercial y las posibilidades de la conectividad aérea en Colombia. La compañía trabaja con las autoridades competentes en un proceso comercial integral que permita conectar, desde el aire y el agua, diferentes regiones del país.

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El hidroavión despega y aterriza en la represa de Guatapé. Foto: María Camila Ramírez Cañón

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