Bancolombia suspenderá temporalmente su aplicación por mantenimiento: ¿cuándo será?

Bancolombia es una de las entidades bancarias más importantes del país y cuenta con más de 29 millones de clientes y unas 3.600 millones de transacciones digitales.

La empresa hace parte del Grupo Cibest y ha sido la entidad que más ha liderado el proceso de transformación digital.

Sin embargo, el mantenimiento tecnológico lleva a que las plataformas virtuales del banco suspendan sus servicios para realizar actualizaciones en su aplicación móvil.

Este mantenimiento programado es justo eso lo que ocurrirá este miércoles 5 y jueves 6 de noviembre, entre las 12:00 a. m. y la 1:00 a. m., pues habrá una pausa en los canales digitales.

Por tratarse de una franja horaria de bajo uso, se espera que el impacto sobre los usuarios sea el mínimo posible. De todos modos, Bancolombia informa que los usuarios solo podrán:

Pagar con sus tarjetas físicas

Retirar dinero en los cajeros o corresponsales

Los demás servicios digitales quedarán suspendidos. Algunos de ellos son: otro tipo de pagos como con QR o enlaces, consultas transferencias a otros bancos y demás.

Por eso, el banco les recomienda a sus usuarios que planifiquen con anticipación sus pagos, retiros e inversiones digitales para no verse afectados. Y así evitar que se sorprendan los clientes cuando no funcionen los canales digitales.

La aplicación que estará fuera luego de unas semanas en el las que ha tenido importantes fallas que han afectado a sus usuarios, debido a la intermitencia del servicio o la restricción de algunas funciones. Se conocieron este tipo de reportes el 20, 24 y 28 de octubre.

