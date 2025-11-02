Ventas de carros siguen disparadas y apoyan el buen momento del comercio

Imagen de referencia. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las ventas de vehículos siguen disparadas en el país, con un registro para octubre de 25.254 unidades nuevas matriculadas. Este es el mejor registro para este mes desde octubre de 2023, pero también se convierte en el segundo mejor resultado mensual en dos años, según los datos recopilados por la Andi y Fenalco.

Estos datos van en línea con el bueno momento por el que pasa el comercio nacional, que (con el sector automotriz a bordo) ha acumulado una variación en las ventas reales de 12 % entre enero y agosto, según los más recientes datos de a Encuesta Mensual de Comercio publicada por el DANE.

De acuerdo con la información del DANE, la venta de vehículos y motos fue el segundo renglón con mayor dinamismo en ventas entre enero y agosto, con un crecimiento de poco más de 28 %; el renglón tan sólo fue superado por el comercio de equipos de tecnología (como celulares y computadores personales).

El presente año se encamina a ser el mejor en ventas de carros desde 2023, pues, para este punto (enero-octubre), las nuevas matrículas superan las 200.000 unidades. En este mismo periodo de tiempo en 2024, la cifra llegó a cerca de 154.000 y en 2023 se ubicó en 147.869.

Las nuevas matrículas no sólo reflejan el buen ciclo del comercio, sino que en general hablan, de cierta forma, del dinamismo y la salud del momento económico del país en general. Esto se puede ver mejor al tener en cuenta que en lo que va del año, la categoría de vehículos que más crecimiento ha experimentado no son los carros particulares, sino las camionetas (55,9 %una categoría diferente a las SUV, vale aclarar), los comerciales de carga (47,1 %) y los comerciales de pasajero (32 %).

Para este punto, las proyecciones de crecimiento de la economía para 2025 ubican el PIB nacional en 2,6 % (Banco de la República, Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo) y lo elevan a 2,9 % para 2026.

Las marcas de carros más vendidas en Colombia

Para octubre, según los datos de la Andi y Fenalco, el top 5 de marcas más vendidas se dio de esta forma:

En lo corrido del año, este mismo escalafón se ve así:

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.