Beneficios en tecnología: ¿de qué depende el repunte de inversión?

Los anuncios de las siete empresas comienzan el miércoles, cuando está previsto que Microsoft Corp, Meta y Tesla Inc. presenten sus informes.

Los inversores se adentran en otro ciclo crucial de resultados de las grandes tecnológicas, con las acciones de las empresas cerca de máximos históricos y las valoraciones al alza.

Esta vez hay una diferencia clave: Se prevé que el crecimiento de los beneficios del grupo sea el más lento en casi dos años. Las acciones de Alphabet Inc., Meta Platforms Inc. y otros gigantes tecnológicos han repuntado para empezar el año, superando al mercado en general en medio de un ambiente de riesgo y grandes esperanzas en los miles de millones de dólares que las empresas están gastando para desarrollar servicios de inteligencia artificial.

Pero el período de presentación de informes que comienza esta semana puede resultar aleccionador para los alcistas de la renta variable: Aunque los beneficios de los siete magníficos siguen aumentando -y superan con creces al resto del mercado-, Wall Street prevé una notable ralentización del crecimiento con respecto a trimestres anteriores. De lo que se trata es de que está aumentando la presión sobre la cohorte, que ha impulsado un repunte de unos US$15 billones en el índice Nasdaq 100 desde finales de 2022.

“Esta debería ser una temporada de resultados bastante buena, pero el listón se ha elevado y es posible que no puedan estar a la altura de las altas expectativas”, afirmó Dan Taylor, director de inversiones de Man Numeric. “Será muy difícil que el grupo rinda como el año pasado, sobre todo porque las valoraciones han aumentado”.

Los anuncios de las siete empresas comienzan el miércoles, cuando está previsto que Microsoft Corp, Meta y Tesla Inc. presenten sus informes. Apple Inc. les seguirá el jueves, mientras que Alphabet y Amazon.com Inc. harán lo propio la semana que viene, y el fabricante de chips Nvidia Corp. el 26 de febrero.

El crecimiento superior de los beneficios del sector y la exuberancia en torno a la IA han sido motores clave para las acciones estadounidenses durante el mercado alcista que comenzó hace más de dos años. Las empresas tecnológicas de gran capitalización han representado la mayor parte del avance de aproximadamente 70 % del S&P 500 en ese periodo, pero las ganancias se han ralentizado en medio de expectativas de beneficios más débiles y preguntas sobre cuándo todas las inversiones en IA darán sus frutos de forma más significativa.

Salto menor

Se prevé que los beneficios de los siete gigantes aumenten un 22% en el cuarto trimestre respecto al año anterior, el menor salto desde el primer trimestre de 2023, según muestran los datos recopilados por Bloomberg Intelligence. Aunque esta cifra sigue siendo muy superior al aumento de 8 % previsto para el índice S&P 500, es inferior al aumento de 51 % registrado en el primer trimestre y se reduce por cuarto trimestre consecutivo. Michael Casper, de Bloomberg Intelligence, ve motivos de preocupación.

Dado que la cuota del sector tecnológico en el valor de mercado del S&P 500 eclipsa su cuota de beneficios en unos 10 puntos porcentuales, al estratega de renta variable le preocupa que, o bien mejore el crecimiento de los beneficios, o bien bajen las valoraciones.

“Sabemos cómo reaccionan las acciones si no alcanzan lo que todo el mundo quiere que alcancen”, afirma Casper.

Si se observan los precios en relación con las ventas previstas, las valoraciones parecen aún más precarias. A casi ocho veces los ingresos previstos para los próximos 12 meses, el índice S&P 500 de tecnología de la información cotiza cerca del nivel más alto en al menos una década, según datos de BI.

Sin embargo, Solita Marcelli, directora de inversiones para América de UBS Global Wealth Management, considera que merece la pena pagar por estas valoraciones, ya que se espera que las inversiones en IA generen más ingresos en los próximos años: “Aunque las ganancias fáciles en IA pueden haber quedado atrás, creemos que este repunte está lejos de terminar”, escribió en una nota a los clientes este mes.

Se calcula que Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta gastaron más de US$200.000 millones juntos en gastos de capital en su último ejercicio fiscal, y todos han prometido gastar más en el año en curso. Además del crecimiento de los ingresos relacionados con la IA, los inversores vigilarán las previsiones de gasto.

Hay pocos indicios de que los operadores estén preparados para una decepción masiva. La demanda de opciones de venta que protegen de los movimientos a la baja frente a la demanda de opciones de compra en los siete magníficos valores se está reduciendo tras un repunte en diciembre. Hasta ahora, los alcistas se han visto recompensados.

Netflix Inc., una de las pocas empresas relacionadas con la tecnología que han presentado informes, ayudó a impulsar el Nasdaq 100 la semana pasada tras registrar un aumento récord de suscriptores.

“Las valoraciones pueden estar extendidas, y podría haber cierta decepción sobre la monetización de la IA”, dijo Taylor de Man Numeric, pero las grandes empresas tecnológicas “siguen siendo grandes negocios que arrojan una tonelada de efectivo”.

