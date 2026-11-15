Bessent exige cambios en Nvidia y pide explicaciones por sus ventas a China

En declaraciones al programa "Sunday Morning Futures" de Fox News, Bessent sugirió que la empresa debería buscar nuevos dirigentes fuera de la propia compañía, tras una serie de acusaciones según las cuales la empresa facilitó la venta de sus chips avanzados de inteligencia artificial a entidades chinas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Nvidia Corp. necesita una «reestructuración drástica» en su dirección tras la destitución del consejero delegado, Jensen Huang.

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"Esto me lleva a pensar que, mientras el consejo de administración busca un nuevo líder, debe buscar fuera de la empresa", afirmó. "Eso —precisamente lo que estaba ocurriendo dentro de la empresa— indica que necesitan una reorganización drástica".

Bessent añadió que quiere saber si Nvidia ignoró intencionadamente las señales de alerta sobre empresas ficticias, muchas de ellas en Singapur, que canalizaban chips hacia China, lo que indica que quiere desplazar el foco de atención de las "manías" personales de Huang hacia los aspectos legales y de seguridad nacional.

"Quiero seguir insistiendo en cuál era la cultura de Nvidia, y si estaban presionando para realizar estas ventas aparentemente ilícitas con el fin de inflar sus ingresos y sus beneficio", afirmó Bessent. "Y creo que necesitamos respuestas en los próximos 10 días por parte del consejo de administración y del asesor jurídico externo".

Las revelaciones de que Jensen Huang mantuvo una relación con Alice Huang, una antigua ejecutiva de Megaspeed International —con sede en Singapur— a quien Estados Unidos sospecha de ser una espía china, han obligado a la empresa que domina el mercado de los chips de IA de gama alta a rendir cuentas.

La semana pasada, el consejo de administración de Nvidia nombró a la directora financiera, Colette Kress, como consejera delegada interina, lo que la puso en el punto de mira para dirigir la presentación de los resultados trimestrales de la empresa el martes.

Bessent combinó su llamamiento a un cambio en la cúpula de la empresa con la presión para que se aclare su cumplimiento normativo.

"Han contratado a un asesor jurídico externo, y creo que vamos a obtener una explicación sobre esta cultura de incumplimiento en Nvidia", declaró a Fox News.

El ministro de Hacienda ha afirmado que llevaba mucho tiempo apoyando la inclusión de Megaspeed International en una lista negra comercial, pero señaló expresamente al secretario de Comercio, Howard Lutnick, como el miembro del Gobierno que tendría que tomar medidas.

"Como dije, muchos otros departamentos estaban presionando para que esto se hiciera, y Comercio tenía la última palabra", afirmó Bessent el domingo.

La supervisión de Lutnick sobre las exportaciones y los controles de chips ha sido objeto de un escrutinio cada vez mayor desde que Huang fuera destituido de Nvidia el jueves. Un portavoz de Lutnick declaró a NBC News la semana pasada que este había aceptado testificar ante el Congreso.

Los demócratas también están ansiosos por escuchar a Lutnick.

"Parece que él ha sido el obstáculo dentro del Gobierno para detener el flujo de estos chips de Nvidia hacia China", declaró el diputado Jim Himes, de Connecticut —líder demócrata en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes— en el programa "Face the Nation" de la CBS, "y la pregunta es: ¿por qué?".

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Añadió: "Es tarea del secretario de Comercio y del presidente impedir que eso ocurra".

El diputado John Moolenaar, republicano y uno de los tres presidentes de comisiones de la Cámara de Representantes que solicitan la comparecencia ante el Congreso de Jensen Huang, afirmó que también "hay preguntas que deben responder Howard Lutnick y todo el Departamento de Comercio".

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Moolenaar, que preside una comisión sobre la rivalidad estratégica entre China y EE. UU., también sugirió que Huang debería haber sabido que "cualquier ciudadano chino" puede ser presionado por el Partido Comunista para que espíe.

"Eso fue sencillamente irresponsable y una amenaza directa para nuestra seguridad nacional", afirmó en el programa Face the Nation.

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Las preguntas sobre la relación del exdirector ejecutivo con Alice Huang surgieron a raíz de un reportaje del New York Times según el cual la principal agencia de espionaje china la reclutó para recabar información sobre Jensen Huang, con el fin de conocer mejor los chips de IA estadounidenses y, posiblemente, influir en la empresa para que presionara a favor del acceso de China a sus chips más avanzados.

El informe indicaba que la advertencia se incluyó en un memorándum clasificado supervisado por el secretario de Estado Marco Rubio, que circuló entre los principales responsables políticos de la Administración Trump la pasada primavera.

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Próxima comparecencia

Huang ha accedido a declarar ante los legisladores a puerta cerrada sobre su relación con Alice Huang, según explicó Moolenaar a la CBS. Afirmó que su Comisión Especial de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino está fijando una fecha para que Huang comparezca ante el panel, junto con legisladores de las comisiones de Asuntos Exteriores e Inteligencia.

Aunque las acciones de Nvidia cayeron un 12,7 % la semana pasada, algunos accionistas expresaron su apoyo a Jensen Huang, incluida su posible vuelta a la empresa que él mismo ayudó a convertir en una de las más valiosas del mundo.

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En una publicación en redes sociales, Altimeter Capital Management y Atreides Management citaron "el extraordinario éxito del liderazgo de Jensen Huang a lo largo de un extenso período de tiempo" y la incertidumbre generada por su marcha para instar al consejo de administración a adoptar un enfoque "pausado, mesurado y deliberado" respecto al futuro liderazgo de Nvidia.

Esto debería incluir "el posible regreso de Jensen Huang", escribieron Brad Gerstner, de Altimeter, y Gavin Baker, de Atreides, en una carta dirigida al consejo de administración de Nvidia publicada en X.

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En Washington, los legisladores están aumentando la presión sobre Nvidia y la Administración Trump para que proporcionen más información sobre si el fabricante de chips y el Gobierno de EE. UU. han hecho lo suficiente para impedir que China adquiera chips de IA.

El Congreso se está movilizando en favor de una legislación bipartidista sobre control de exportaciones que restringiría el acceso de China a los chips de IA y a los equipos de fabricación de semiconductores, y que podría ser aprobada en cuestión de semanas.

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El domingo, Bessent rechazó los llamamientos —incluidos los de los demócratas, que a partir de enero tendrán mayoría en ambas cámaras del Congreso— para que se apruebe una ley que establezca restricciones a la exportación de tecnología de chips.

"No creo que necesitemos esa ley", afirmó. "Ya contamos con todas las normas necesarias. Solo hace falta que se hagan cumplir".

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