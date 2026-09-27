Bill Gates contradice a Trump: regular la IA no afectaría la competencia con China

“Sin duda, todos los países deberían querer que se implementen las medidas de seguridad”, dijo Gates en una entrevista con el programa Meet the Press de NBC . “Así que, a cualquiera que diga: ‘Bueno, China no implementará estas medidas…

El cofundador de Microsoft Corp., Bill Gates, afirmó que las medidas de protección gubernamentales contra los riesgos potencialmente catastróficos de la inteligencia artificial no obstaculizarán la competencia de Estados Unidos con China, en contraste con el enfoque mayormente pasivo del presidente Donald Trump.

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“Sin duda, todos los países deberían querer que se implementen las medidas de seguridad”, dijo Gates en una entrevista con el programa Meet the Press de NBC . “Así que, a cualquiera que diga: ‘Bueno, China no implementará estas medidas de seguridad’, estoy totalmente en desacuerdo”.

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Gates se encuentra entre los líderes tecnológicos que se pronuncian sobre el rápido avance de la tecnología, lo que aviva el debate sobre la seguridad de la IA, incluyendo advertencias de algunos de que pondrá en riesgo a la humanidad . En un extracto de una entrevista publicado la semana pasada, Gates declaró a NBC que la IA es una herramienta lo suficientemente poderosa como para " causar mil millones de muertes ".

Ante los bajos índices de aprobación mientras los republicanos luchan por mantener el control del Congreso en las elecciones de noviembre, Trump ha presentado las advertencias sobre los riesgos existenciales de la IA como un engaño que amenaza la innovación estadounidense y favorece a China.

“No es ningún engaño”, dijo Gates cuando se le preguntó sobre las declaraciones de Trump.

Dijo que espera que China se sume al apoyo a la seguridad de la IA porque no quiere ser blanco de ataques. Argumentó que Trump podría cambiar de postura «después de escucharme a mí y a otras personas, incluyendo que esto no nos perjudica en lo que él considera la carrera por el poder».

Gates argumentó previamente en un ensayo publicado en agosto que los ciberdelincuentes podrían utilizar herramientas de IA cada vez más potentes para realizar ciberataques, fraudes, desinformación y otras formas de daños a gran escala contra hospitales, instituciones financieras, redes eléctricas y sistemas gubernamentales.

Un interruptor de emergencia —la idea de garantizar que los humanos conserven la capacidad de detener o restringir un modelo de IA potente si comienza a comportarse de forma peligrosa— "no es suficiente" y no puede reemplazar la supervisión en etapas anteriores, dijo Gates a NBC.

“Debemos supervisar cualquier modelo sofisticado y registrar con exactitud lo que se está haciendo”, afirmó. “Estados Unidos debe asegurarse de que esto se haga. China querrá hacerlo”.

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