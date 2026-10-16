Bots, reconocimiento facial y más vuelos: así imagina LATAM el futuro de viajar

El avión está pegado a la manga de abordaje. Desde la sala, el pasajero lo ve inmóvil y mira el reloj: si la aeronave ya está ahí, ¿por qué no abren la puerta? Para Paulo Miranda, vicepresidente de clientes del grupo LATAM, la respuesta puede estar en una parte de la operación que el viajero no ve. Si cambia la lista de pasajeros o el peso del avión, hay que rehacer documentos de despacho, reportar de nuevo la información a la autoridad y recalcular datos antes de salir. El trámite, explica, puede sumar entre 20 y 30 minutos.

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Este mecanismo de relojero lo experimenta el viajero en un solo viaje. Pero detrás hay un sistema de reglas, controles y operadores distintos. Una demora puede tener razones técnicas que desconoce y que igual le pueden hacer perder una conexión o llegar tarde. LATAM quiere usar la IA para resolver solicitudes rutinarias, anticipar problemas y explicar mejor las contingencias, y esas se encuentran en la lista de prioridades.

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La eficiencia de la atención, sin embargo, no equivale a eliminar las causas de los retrasos.

Quince años después de la llegada de LATAM a Colombia, la aerolínea detalla a El Espectador qué ha cambiado y cuál es su nuevo foco. Uno muy claro: que la experiencia deje de depender de cuánto aguante el cliente una fila o de cuántas veces tenga que explicar el mismo problema.

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El bot puede resolver una parte del viaje

La primera señal está en los canales de atención. En LATAM, cerca del 43 % de los contactos de clientes colombianos ya es atendido por un bot, frente a un promedio de alrededor del 30 % en el grupo LATAM. Vale aclarar que ese dato no significa que el 43 % de los pasajeros complete todo su viaje sin ayuda humana: la cifra mide contactos atendidos, no viajes sin problemas ni solicitudes resueltas de principio a fin.

Los asistentes virtuales han pasado de entregar información a ejecutar transacciones: cambios de vuelo o de nombre, reembolsos y check-in. Cuando el trámite es sencillo, el pasajero evita esperar a un agente o repetir información; para la empresa, automatizar permite reservar a los equipos humanos los casos que requieren análisis, criterio o acompañamiento.

La IA también asiste a los agentes: busca políticas internas y reúne antecedentes que de otra forma tendrían que rastrear en manuales extensos. La aerolínea cuenta con más de 4.500 personas en Customer Care para todo el grupo y ha trasladado a Bogotá parte de sus agentes internos para atender casos complejos. "Queremos que los humanos tengan superpoderes", señaló Miranda, como propósito de la tecnología.

La promesa más relevante está en detectar problemas antes de que se repitan. LATAM asegura que utiliza IA para clasificar reclamos e identificar sus causas raíz en menos de 20 segundos. En vez de mirar cada queja como un caso aislado, el sistema permite buscar patrones y llevar el hallazgo al área responsable: si una instrucción confunde a los pasajeros o un trámite genera fricciones repetidas, la solución tendría que corregir el procedimiento, no limitarse a responder cada reclamo.

De ese modo, la compañía reportó una caída del 19 % en la tasa de reclamos durante el primer semestre de 2026 frente al mismo período de 2025. También afirma que su indicador de recomendación en Colombia —el NPS— subió 33 puntos desde 2019 y tres frente a 2025.

La compañía estimó que su actividad en el país aportó USD 2.200 millones al PIB en 2024, cerca del 0,5 % de la economía, según un informe encargado a Oxford Economics. El cálculo incluye operaciones, proveedores y gasto turístico. En Colombia, la plantilla ronda las 2.500 personas. EFE/ Ronald Peña R Foto: EFE - Ronald Peña R

La innovación que no se ve desde la sala de espera

Algunos usos ocurren antes de que el pasajero llegue al aeropuerto. Miranda explicó que la IA permite avisar desde la compra cuando un tiquete vendido por LATAM corresponde a un vuelo operado por una aerolínea aliada, como Iberia. Así se reduce el riesgo de que el viajero descubra tarde dónde debe presentarse.

La compañía también analiza patrones meteorológicos para optimizar rutas y evitar, cuando sea posible, zonas de turbulencia. Miranda presentó esa aplicación como un proceso en desarrollo, no como una garantía de que desaparecerán los movimientos bruscos. En carga, la IA ayuda a calcular cómo distribuir paquetes dentro del avión, otro uso menos visible que busca ganar eficiencia.

La promesa es quitar tareas repetitivas y entregar información antes. La prueba llega cuando el viaje se sale del guion: una cancelación que afecta una conexión o una respuesta contradictoria exige coordinación y criterio humano. Sin acceso a una persona, la autogestión se convierte en abandono.

En quince años, el aeropuerto podría cambiar más que el avión

Cuando se le pidió imaginar qué encontrará LATAM dentro de otros quince años, Miranda no apostó primero por aviones supersónicos ni por vuelos intercontinentales radicalmente más cortos. Su visión más concreta fue la del aeropuerto: con reconocimiento facial y sistemas de identificación, el pasajero podría caminar desde la entrada hasta la puerta de embarque sin detenerse en cada control para mostrar documentos o repetir verificaciones. “Olvídate” de parar en cada punto, planteó; la tecnología podría identificar a la persona mientras avanza. La experiencia, dijo, debería parecerse a entrar a un centro comercial, con tiempo para estar con la familia o esperar con tranquilidad antes del vuelo.

Miranda cree que en trayectos cortos podrían aparecer aeronaves eléctricas y vehículos voladores pequeños, similares a drones para transportar personas. En vuelos largos, en cambio, no espera transformaciones igual de rápidas. El futuro del viaje quizá dependa menos de cruzar el océano en menos tiempo que de desperdiciar menos minutos antes de despegar. Miranda lo explicó con una idea sencilla: “el tiempo cada vez tiene más valor”.

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A cien años, Miranda especuló con viajes orbitales o trayectos entre Bogotá y Madrid de unos 90 minutos. No lo planteó como un plan ni un pronóstico, sino como una posibilidad remota. El reconocimiento facial pertenece a una visión de mediano plazo; los vuelos orbitales, a una conjetura lejana.

La empresa describe esa transformación como el paso a ser una compañía “digital con momentos físicos”: que las pantallas resuelvan lo rutinario y el contacto humano se concentre donde realmente aporte valor.

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Paulo Miranda, vicepresidente de Experiencia, Marca y Atención al Cliente en LATAM Airlines.

El límite de la capacidad

Esa visión choca con una restricción que no puede solucionar un asistente virtual: la disponibilidad de vuelos. Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia, dijo que la petición que más escucha de los pasajeros se refiere a “más frecuencias”. Para hacerlo, se necesitan horarios disponibles en los aeropuertos, conexiones útiles y una operación capaz de sostener un itinerario regular.

Acá entra la palabra "slot": la franja horaria asignada para que un avión despegue o aterrice en un aeropuerto congestionado. Para Zarante, no basta con aumentar el número de slots; importa que estén en los horarios en los que los viajeros necesitan volar. También pidió monitorear que las franjas asignadas se utilicen y que las que quedan ociosas puedan reasignarse. La medida, sostiene, permitiría aprovechar mejor la capacidad existente y abrir espacio para más vuelos y competencia.

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La gerente señaló además soluciones que podrían mejorar la operación de El Dorado en el corto plazo: avanzar en los procedimientos de aproximación paralela y asegurar el funcionamiento del sistema de aterrizaje por instrumentos que ayuda a operar con baja visibilidad. También pidió una red aeroportuaria mejor conectada, con planes de inversión no solo para Bogotá, sino para Medellín, Cartagena, Barranquilla y los aeropuertos regionales. El propósito declarado es reducir restricciones, dar estabilidad a la operación y facilitar conexiones entre ciudades.

Zarante también defendió reducir costos y cargas impositivas sobre los tiquetes para hacerlos más asequibles.

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Esto dependerá, finalmente, de la competencia y de cómo las aerolíneas trasladen los cambios.

El futuro también tiene una cuenta pendiente

Zarante incluyó la descarbonización entre los retos de largo plazo. Precisó que las pruebas realizadas con Ecopetrol fueron de combustible coprocesado, no de SAF —combustible sostenible de aviación— disponible a escala comercial. La compañía aún trabaja con el Gobierno y otros actores en una hoja de ruta que incluye incentivos y materias primas, y que, por ahora, "sigue en el papel".

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Quince años después de su llegada a Colombia, LATAM combina dos agendas: usar datos e inteligencia artificial para quitar fricciones en la experiencia individual y conseguir que el sistema aeroportuario permita crecer a la operación. La primera puede facilitar cambios, explicar reglas y detectar reclamos; la segunda requiere decisiones de infraestructura, gestión de horarios, regulación e inversión que exceden a la compañía.

Aun así, a la larga, la tecnología no se medirá solo por cuántos contactos resuelve un bot, sino por si el pasajero logra cambiar un vuelo sin perder una mañana, recibe una explicación a tiempo y encuentra una alternativa cuando algo falla. Ese es el verdadero valor que piden los usuarios. Para acercarse, la aviación tendrá que coordinar mejor las piezas que ya tiene.

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