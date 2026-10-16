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Bots, reconocimiento facial y más vuelos: así imagina LATAM el futuro de viajar

Cerca del 43 % de los contactos de clientes de LATAM en Colombia ya son atendidos por un bot. La aerolínea también usa inteligencia artificial para analizar reclamos y apoyar su operación, pero reconoce que ampliar las frecuencias y reducir las restricciones aeroportuarias depende de otros cambios.

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Alejandro Rodríguez Torres
Alejandro Rodríguez Torres
Latam Airlines
En quince años, la compañía pasó de movilizar unos cuatro millones de pasajeros a superar los diez millones y llegó a 30 aviones; en 2024 transportó también 219.000 toneladas de carga.
Foto: Instagram: latamairlines

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El avión está pegado a la manga de abordaje. Desde la sala, el pasajero lo ve inmóvil y mira el reloj: si la aeronave ya está ahí, ¿por qué no abren la puerta? Para Paulo Miranda, vicepresidente de clientes del grupo LATAM, la respuesta puede estar en una parte de la operación que el viajero no ve. Si cambia la lista de pasajeros o el peso del avión, hay que rehacer documentos de despacho, reportar de nuevo la información a la autoridad y recalcular datos antes de salir. El trámite, explica, puede sumar entre 20 y 30 minutos.

Este mecanismo de…

Alejandro Rodríguez Torres

Por Alejandro Rodríguez Torres

Periodista de la Universidad Externado. Cubre economía con enfoque en infraestructura y transporte. Apasionado por el mundo digital y el análisis de datos. alejandrorodt arodriguezt@elespectador.com
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