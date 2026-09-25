Mac Master no menciona directamente al presidente Abelardo de la Espriella ni se refiere a un supuesto veto del Gobierno a su gestión. Su pronunciamiento está…

Bruce Mac Master llevaba varios días sin referirse públicamente a la controversia alrededor de su permanencia al frente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Este viernes rompió el silencio con un mensaje en el que defendió la autonomía del gremio y pidió detener lo que calificó como una “sistemática campaña de acciones mal intencionadas” contra la institución.

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Bruce Mac Master rompe su silencio y defiende la autonomía de la ANDI

Mac Master no menciona directamente al presidente Abelardo de la Espriella ni se refiere a un supuesto veto del Gobierno a su gestión. Su pronunciamiento está construido alrededor de la ANDI como institución y de la decisión de mantener abiertas las conversaciones por los canales internos.

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“Más que hablar de mí, se está hablando de una situación que se refiere a la institucionalidad gremial dentro de la cual la ANDI juega un papel de gran importancia”, afirmó.

El mensaje aparece después de que diferentes medios publicaran que el Gobierno estaría transmitiendo informalmente a miembros del gabinete su oposición a que Mac Master continúe al frente de la ANDI. A la fecha, no se conoce una orden directa del presidente a sus ministros y la información no habría sido comunicada formalmente en un consejo de ministros.

Mac Master no confirmó esas versiones.

La discusión tiene además un antecedente reciente. Según una carta difundida por Semana, Coca-Cola Bebidas de Colombia e Industria Nacional de Gaseosas decidieron retirarse de la Cámara de la Industria de Bebidas de la ANDI, aunque ambas compañías aclararon que continuarán afiliadas al gremio y al día en sus obligaciones. La decisión, por tanto, afecta su participación en esa cámara sectorial y no supone una desafiliación de la ANDI.

“La ANDI es mucho más que su Presidente"

En su pronunciamiento, Mac Master insistió en separar su situación personal de la institución que dirige. Recordó que la ANDI tiene 82 años de historia y más de 1.600 afiliados.

“La ANDI es mucho más que su Presidente”, escribió. La describió como una organización construida durante décadas por empresarios, trabajadores, juntas directivas y colaboradores, y sostuvo que su obligación es preservar su autonomía y capacidad de interlocución.

También defendió la relación que el gremio ha mantenido con gobiernos de distintos sectores políticos.

“La ANDI ha trabajado con todos los gobiernos de Colombia. Lo ha hecho defendiendo sus convicciones, expresando respetuosamente sus diferencias y buscando siempre espacios de construcción conjunta”, señaló.

Mac Master pide suspender las acciones que, según él, buscan afectar la reputación de la entidad y reivindica el derecho constitucional de los empresarios a asociarse libremente y tomar sus decisiones de manera autónoma.

“Colombia necesita más diálogo, más confianza y más capacidad de trabajar conjuntamente”, concluyó.

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