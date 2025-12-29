BYD desplaza a Tesla y se encamina a liderar las ventas globales de autos eléctricos

Estados Unidos mantiene aranceles del 100 % a las importaciones de vehículos eléctricos chinos. Imagen de referencia. Foto: AFP - JONAS ROOSENS

La empresa china BYD se encamina a superar oficialmente a Tesla como la mayor vendedora mundial de vehículos eléctricos en 2025, de acuerdo con los datos de ventas acumulados en lo que va del año y las proyecciones para el cierre.

Hasta finales de noviembre, BYD (con sede en Shenzhen y que también produce vehículos híbridos) había vendido 2,07 millones de autos eléctricos. En contraste, Tesla, con base en Austin (Texas), había reportado 1,22 millones de unidades vendidas hasta septiembre.

Aunque Tesla registró un impulso puntual en el tercer trimestre, con casi medio millón de vehículos vendidos en tres meses, ese repunte estuvo asociado al fin del crédito fiscal estadounidense de 7.500 dólares para compradores de vehículos eléctricos, que expiró a finales de septiembre tras una ley promovida por el presidente Donald Trump.

Según el consenso de analistas de FactSet, se espera que las ventas de Tesla caigan a unas 449.000 unidades en el cuarto trimestre, lo que llevaría su total anual a cerca de 1,65 millones de vehículos, una caída del 7,7 % frente al año anterior y muy por debajo del volumen ya alcanzado por BYD antes de terminar noviembre.

Deutsche Bank proyecta incluso un cierre más débil para Tesla, con alrededor de 405.000 unidades vendidas en el último trimestre. La entidad prevé que las ventas de la compañía caigan cerca de un 30 % en Norteamérica y Europa, y alrededor de un 10 % en China.

El mercado de eléctricos

Analistas del sector señalan que el mercado de vehículos eléctricos en Estados Unidos atraviesa un período de ajuste tras la eliminación del incentivo fiscal, y que tomará tiempo para que la demanda alcance un nuevo equilibrio.

A ese contexto se suman las dificultades que Tesla ya enfrentaba en algunos mercados clave, en parte por el apoyo político de su director ejecutivo, Elon Musk, al presidente Trump y a otros líderes de extrema derecha, así como por la creciente competencia global.

“Creemos que Tesla verá cierta debilidad en las entregas” durante el cuarto trimestre, señaló Dan Ives, analista de Wedbush Securities.

Según explicó, unas 420.000 ventas serían suficientes para mostrar una demanda estable, mientras Wall Street pone su atención en los planes de conducción autónoma de la compañía a partir de 2026.

La estrategia de BYD

Aunque BYD ha crecido con rapidez, la compañía también enfrenta desafíos en su mercado local, donde la rentabilidad se ha visto afectada por consumidores sensibles al precio. Ante ese escenario, la empresa ha reforzado su expansión internacional.

BYD es “uno de los pioneros en establecer capacidad de producción y cadenas de suministro en el extranjero para vehículos eléctricos”, señaló a la AFP Jing Yang, directora de calificaciones corporativas para Asia-Pacífico en Fitch Ratings. Según explicó, esa diversificación geográfica podría ayudar a la compañía a navegar un entorno global marcado por aranceles y tensiones comerciales.

Estados Unidos mantiene aranceles del 100 % a las importaciones de vehículos eléctricos chinos, impuestos inicialmente durante el gobierno de Joe Biden y que podrían aumentar bajo la actual administración.

Europa también ha aplicado gravámenes, aunque BYD avanza en la construcción de capacidad productiva en Hungría.

Pese a la pérdida de liderazgo en ventas, algunos analistas consideran que Tesla aún tiene margen para crecer. Para Itay Michaeli, de TD Cowen, el desarrollo de la tecnología de conducción autónoma será clave para el futuro de la compañía.

Musk ha señalado que la producción del Cybercab, un modelo de robotaxi autónomo, comenzará en abril de 2026. Además, Tesla ha lanzado versiones de menor precio de los Modelos 3 y Y, con el objetivo de impulsar la demanda.

Aun así, con los números actuales, el liderazgo global del mercado de vehículos eléctricos en 2025 parece inclinarse claramente hacia BYD.

