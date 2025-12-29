El mercado de vivienda en EE. UU. muestra su mayor dinamismo en casi dos años

Las tasas hipotecarias, que rondaban el 7 % a mediados de año, se han estabilizado recientemente en un rango cercano al 6,3 % y 6,4 %. Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Micah Green

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El mercado de vivienda en Estados Unidos dio señales de mayor actividad en noviembre, con un aumento mayor al esperado en la firma de contratos para la compra de viviendas usadas.

El avance llevó este indicador a su nivel más alto desde comienzos de 2023, de acuerdo con cifras publicadas por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés).

Este dato no mide ventas ya cerradas, sino acuerdos que se encuentran en proceso. Se trata de compras que ya fueron pactadas entre comprador y vendedor y que, por lo general, se concretan uno o dos meses después. Por eso, suele considerarse una señal adelantada de cómo se comportará el mercado inmobiliario en el corto plazo.

En noviembre, el índice que sigue estas operaciones subió 3,3 % y alcanzó los 79,2 puntos, superando casi todas las estimaciones de los analistas encuestados por Bloomberg. El aumento se registró en todas las regiones del país.

“El impulso de los compradores de viviendas está creciendo”, señaló en un comunicado Lawrence Yun, economista jefe de la NAR. Según explicó, la mejora responde a una mayor accesibilidad frente al año pasado y a una oferta más amplia de viviendas disponibles.

El repunte también coincide con una moderación en las condiciones financieras. Las tasas hipotecarias, que rondaban el 7 % a mediados de año, se han estabilizado recientemente en un rango cercano al 6,3 % y 6,4 %, mientras que los precios de las viviendas avanzan a un ritmo más lento que en 2024.

Estos factores han permitido que la firma de contratos aumente durante cuatro meses consecutivos, una racha comparable a la observada durante el auge inmobiliario de la pandemia.

El informe mostró que el mayor crecimiento se dio en el Oeste del país, seguido por el Sur, la región con el mayor volumen de transacciones inmobiliarias en Estados Unidos.

Los datos presentados por la NAR refuerzan la idea de una recuperación gradual del sector de cara a 2026, aunque los analistas mantienen proyecciones dispares sobre la velocidad de ese repunte.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.