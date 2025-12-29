Dólar hoy en Colombia: precio de la divisa para este lunes 29 de diciembre

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para este lunes 29 de diciembre es de COP 3.716,05. Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - tsingha25

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A pocos días de cerrar 2025, el dólar volvió a ubicarse por debajo de los $3.700, un nivel que no se veía desde hace varios meses y que da cuenta de la fortaleza que ha mostrado el peso colombiano este año, en un contexto de debilidad de la moneda estadounidense a nivel global.

En la jornada de este lunes 29 de diciembre, el precio de apertura del dólar en el mercado spot fue de COP 3.705, lo que representa un aumento de COP 20 frente al precio de cierre del pasado viernes 26 de diciembre, cuando la divisa terminó en COP 3.685.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para este lunes es de COP 3.716,05.

La TRM vigente muestra una disminución del 15,58 %, equivalente a COP 685,93, frente al mismo día del año anterior, y una reducción del 0,76 % (COP 28,38) en comparación con el mismo día de hace un mes.

Lo que moverá al dólar este lunes

En los mercados de materias primas, el cobre alcanzó nuevos máximos históricos cerca de los US 13.000 por tonelada en Londres, impulsado por temores sobre un suministro más ajustado, lo que ha favorecido a monedas de países exportadores de commodities.

Además, los mercados financieros siguen de cerca las señales políticas y geopolíticas, en particular las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre avances en las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Aunque no hay un acuerdo cerrado, el tono de las negociaciones ha sido seguido de cerca por los inversionistas y ha contribuido a movimientos moderados en los mercados cambiarios.

Daniel Londoño, country manager de Global66, señala que el comportamiento de la divisa para esta semana dependerá en buena medida de lo que ocurra con la inflación en Estados Unidos y las decisiones de la Reserva Federal.

“Si persisten moderaciones inflacionarias en EE. UU. y una Fed cautelosa, el dólar podría perder más impulso hacia COP 3.660-COP 3.690”, explicó.

No obstante, Londoño advirtió que existen factores que podrían generar movimientos al alza. “Cualquier escalada en riesgos fiscales o políticos en Colombia podría generar rebotes a COP 3.800–COP 3.810”, afirmó.

Londoño añadió que la emisión y venta extraordinaria de Títulos de Tesorería por parte del Gobierno, para financiar su presupuesto y deuda, implicaría un mayor flujo de venta de dólares, lo que limitaría los efectos de esos riesgos fiscales sobre la tasa de cambio.

La debilidad global del dólar

La semanada pasada, la moneda estadounidense se encaminó a su peor semana desde junio, en un entorno de baja liquidez por los feriados en Estados Unidos y de crecientes expectativas sobre nuevos recortes de tasas de interés de la Reserva Federal en 2026.

El índice Bloomberg Dollar Spot acumuló una caída cercana al 0,8 % en la semana y retrocedió alrededor de 8 % en lo corrido del año, lo que lo perfila como su mayor descenso anual desde 2017. Según el reporte, los inversionistas están atentos a los próximos datos de empleo e inflación en Estados Unidos, que se conocerán en las primeras semanas de enero y que podrían definir los próximos movimientos de la Fed.

“La liquidez fue escasa esta semana, y eso no ayudó al dólar, que ya se encontraba en una posición relativamente débil”, señaló Andrew Hazlett, operador de divisas en Monex Inc., citado por Bloomberg. El analista explicó que el foco del mercado está puesto en los datos de inflación como señal para los futuros recortes de tasas.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.