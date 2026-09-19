Sin embargo, no para todos es un hecho positivo o provechoso. Para los exportadores es todo lo contrario, significa pérdidas. Se trata de un asunto delicado, especialmente, para el sector agroexportador y los pequeños…

Un dólar barato puede ser una buena noticia para los consumidores. Actualmente la moneda estadounidense tiene una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de COP 3.151,73. Esto representa un ahorro a la hora de hacer compras internacionales o facilita los viajes al exterior, especialmente a los países que usan dicha moneda.

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Caída del dólar amenaza la rentabilidad del banano de exportación: esto pide el sector

Sin embargo, no para todos es un hecho positivo o provechoso. Para los exportadores es todo lo contrario, significa pérdidas. Se trata de un asunto delicado, especialmente, para el sector agroexportador y los pequeños productores que reciben un buen ingreso gracias a que sus productos llegan a otros mercados del mundo.

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De hecho, el sector bananero asegura que las condiciones actuales de la tasa de cambio amenazan su rentabilidad. Estamos hablando del tercer renglón agroexportador con mayor peso en el país.

Las pérdidas de los bananeros por el dólar

Al respecto, la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (ASBAMA) presentó un informe técnico al Ministerio de Agricultura, con el propósito de visibilizar la situación y buscar alternativas económicas que permitan la continuidad del sector bananero.

El gremio calcula que una hectárea promedio deja 2.300 cajas al año. Bajo dos escenarios de TRM: el promedio de 2025 (COP 4.050) y un escenario de apreciación del peso (COP 3.250). La tabla incorpora una tercera columna con la TRM registrada el martes 15 de septiembre (COP 3.099), y proyecta sus efectos sobre el negocio bajo el mismo modelo:

Indicador (por hectárea al año) TRM COP 4.050 (promedio 2025) TRM COP 3.250 (escenario del informe) TRM COP 3.099 (15 de septiembre, estimado) Ingreso operacional (COP) 78.768.790 63.680.790 ≈ 60.833.000 EBITDA (COP) +9.221.871 -5.056.529 ≈ -7.752.000 Margen EBITDA (%) +11,7 % -7,9 % ≈ -12,7 % Cajas necesarias para punto de equilibrio (Ha/año) 1.941 cajas 2.560 cajas ≈ 2.718 cajas

De acuerdo con este ejercicio, el negocio deja de ser rentable por debajo de una TRM de COP 3.533. Con la TRM en COP 3.099, el sector opera COP 434 por debajo de ese piso: un productor promedio estaría perdiendo cerca de COP 7,8 millones por hectárea al año (margen EBITDA de aproximadamente -12,7 %), un resultado incluso peor que el escenario de alerta que el propio gremio usó para pedir medidas.

“El sector bananero de exportación enfrenta un desajuste estructural: nuestros ingresos dependen del dólar, pero cerca del 70 % de los costos están en pesos y no bajan cuando cae la TRM. Con costos superiores a COP 49,8 millones por hectárea y una productividad promedio de 2.300 cajas al año, la TRM actual deja a la mayoría de los productores por debajo del punto de equilibrio, con una brecha cercana a 418 cajas por hectárea que difícilmente puede cerrarse, especialmente en un año afectado por El Niño”, alerta José Francisco Zúñiga Cotes, presidente ejecutivo de ASBAMA.

En este escenario en el que el riesgo no es solo de margen sino de continuidad del sector bananero, de acuerdo con ASBAMA. Por eso el gremio pide algunas medidas en dos frentes: aliviar la presión cambiaria y reducir la estructura de costos.

Estas son las peticiones que le hacen llegar al Gobierno:

Reperfilamiento de deuda y periodos de gracia a través del Banco Agrario y Finagro.

Un Depósito No Remunerado (DNR) del 40 % sobre capitales especulativos de corto plazo, para desincentivar entradas de dólares que presionan la revaluación del peso.

Arancel cero y exención de IVA para insumos críticos sin sustituto nacional (fertilizantes, fungicidas, materiales de embolse).

Reactivación del Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA) y compensación temporal al precio de los fertilizantes.

Tarifa de energía diferencial para sistemas de riego en la región Caribe.

Ajuste de la cuota de aprendices SENA, de 1 por cada 20 a 1 por cada 60 trabajadores.

“Hoy el problema no es cuánto gana un productor, sino si puede seguir produciendo", en palabras de Zúñiga.

Lo que más preocupa al sector es que la caída de la rentabilidad mengue la producción, signifique menos empleo, menos exportaciones y un golpe directo a la economía nacional. Por eso, las medidas que piden buscan evitar que una coyuntura cambiaria termine poniendo en riesgo la continuidad de un sector estratégico, finaliza el presidente de ASBAMA.

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