Carlos Suárez se perfila como el nuevo presidente de Ecopetrol

“Agradezco al Presidente de la República, Abelardo de la Espriella, la confianza en esta presidencia de…

Este jueves, el presidente de la junta directiva, Luis Felipe Henao hizo un guiño a Suárez y a Claudia Lafaurie.

Luego de la Asamblea General de Accionistas, realizada el martes y en la que se eligió la nueva junta directiva, el nombre de Carlos Augusto Suárez ha cobrado fuerza como nuevo presidente de la petrolera.

El nuevo gobierno de Ecopetrol termina de tomar forma tras los cambios impulsados por el presidente Abelardo de la Espriella.

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“Agradezco al Presidente de la República, Abelardo de la Espriella, la confianza en esta presidencia de transición de Ecopetrol. Doy la bienvenida a la nueva Junta Directiva y, con ella, a Carlos Suárez y a Claudia Lafaurie. Serán fundamentales para recobrar el gobierno corporativo, luchar contra la corrupción, evitar un apagón y volver a la exploración”.

La Asamblea puso en consideración la plancha presentada por el Ministerio de Hacienda y eligió a los nueve integrantes de la junta para completar el periodo institucional 2025-2029, mediante el sistema de cociente electoral.

La nueva junta quedó integrada por César Eduardo Loza Arenas, Ricardo Rodríguez Yee, Luis Felipe Henao Cardona, Carlos Augusto Suárez, José Camilo Manzur Jattin, Jorge Alberto Jaller Jaramillo, Ludmila del Carmen Vergara, Betzy Patricia Martínez y Claudia Margarita Lafaurie Taboada.

Suárez fue estratega en la campaña de Abelardo de la Espriella, es abogado, especialista en gerencia pública y control fiscal de la Universidad del Rosario, así como con derecho penal de la Universidad de Salamanca.

En su hoja de vida, la publicada por Ecopetrol, se lee que “fue Secretario General de Canal Capital Ltd., Secretario General y Director Operativo de la Contraloría General de Cundinamarca, entre otros cargos públicos. Fue miembro principal de la Junta Directiva de Cambiamos S.A. casa de cambio. Actualmente es fundador y CEO de Estrategia & Poder (SAS y LLC) y socio inversionista de ClassHome Asesores Inmobiliarios, Churca S.A.S. y CA S.A.S”.

El panorama operativo de Ecopetrol

De fondo, la petrolera quiere mostrar mejores resultados financieros, una meta que fue esquiva en buena parte de los últimos cuatro años.

Las utilidades de la compañía pasaron de COP 33,4 billones en 2022 a COP 9 billones para el cierre de 2025.

Estas cifras, sin embargo, hay que verlas bajo la perspectiva de los bajos precios del crudo que acompañaron al mercado en este período y que solo han repuntado este año, cortesía de la guerra en Irán.

A esto hay que sumarle un par de elementos, como una tasa de cambio a favor del dólar durante varios años y una carga mayor en impuesto (incluyendo un pleito con la DIAN por importaciones de gasolina). Por ejemplo, solo en el primer semestre de este año, por el lado de más impuestos, las utilidades de la compañía se redujeron en COP 1,2 billones.

Sin embargo, 2026 ha sido más amable con los balances contables del grupo, especialmente desde el comienzo de la guerra en Irán, que actualmente tiene los precios del crudo por encima de USD 100.

Después de tres años de reportar caídas en los resultados financieros, para el segundo trimestre de este año, las utilidades de la petrolera llegaron a COP 6,1 billones, un aumento del 235 % frente al mismo período de 2025. Estos son los mejores resultados financieros de Ecopetrol desde el cuarto trimestre de 2022.

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A pesar de estos buenos resultados, la producción de crudo “creció poco y la de gas cayó”, explica Vera. Y añadió: “Mejorar en este escenario implica retos a nivel operativo y de costos. También se deben sacar adelante los procesos de ‘offshore’”.

“Estamos viendo un barril por encima de los USD 100 y, sin duda, el mensaje es restablecer operaciones de exploración, tener nuevas acciones en descubrimientos”, asegura Pabón.

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De acuerdo con los datos más recientes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas de gas del país se acabarían en 5,9 años si se continúa al ritmo de producción actual. Datos recopilados por Campetrol muestran que este horizonte de autosuficiencia está 2,2 años por debajo del promedio de la última década y 8,2 años por debajo del pico registrado en 2007 (14,1 años). En el caso del petróleo, la autosuficiencia está en 7,4 años; 0,7 años por debajo del pico registrado en 2009 (8,1 años).

A su vez, según información de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), mientras la inversión mundial en exploración y producción de hidrocarburos creció cerca del 20 %, en Colombia cayó alrededor del 11 % entre 2022 y 2024.

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En el lado del gas hay buenas perspectivas por el lado de Sirius, un yacimiento costa afuera que podría devolverle al país la autosuficiencia en este combustible. Pero los resultados comerciales de esta explotación solo se verían hasta 2030 (yéndonos bien). También hay indicios positivos en otro pozo (Sandía-1), a 18 kilómetros de Sirius, aunque esta es una apuesta más larga que la anterior.

“Fracking” o no “fracking”

Para este punto de la conversación, los analistas consultados aseguran que el camino más certero para retomar una senda de crecimiento en la incorporación de reservas de hidrocarburos es la fracturación hidráulica, más conocida como “fracking”.

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Este es uno de los puntos centrales de la administración De la Espriella alrededor de Ecopetrol en particular y de la industria petrolera en general.

“Ecopetrol tiene experiencia operativa en ‘fracking’, con lo que se ha hecho en el Permian (explotación compartida en EE. UU.). Hay que impulsar los yacimientos no convencionales en sitios como el Magdalena Medio”, sostiene Vera.

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En este punto concuerda Pabón al decir: “La operación del Permian le aporta a Ecopetrol cerca del 15 % de sus ingresos. Hay una necesidad de país de abrir, lo más pronto que se pueda, la explotación de yacimientos no convencionales”.

Pero más allá de la voluntad presidencial, las promesas de campaña y las cifras de una industria que se beneficiaría de estos yacimientos, el “fracking” tiene un largo listado de peros y dudas ambientales que no son de poca monta, especialmente con el manejo y la contaminación de agua. Esa conversación está resuelta apenas parcialmente: hay beneficios económicos a la vista, pero no se termina de calcular el tamaño y la relevancia de los costos ambientales que, de nuevo, no es un asunto menor.

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El reto más importante de la principal empresa del país es recuperar la confianza.

Durante los últimos años, la independencia de Ecopetrol frente al poder político fue cuestionada de forma persistente. La nueva junta tendrá que demostrar, con hechos, que la empresa vuelve a comportarse como lo que es: una compañía, no un instrumento de gobierno.

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Y a la vez habitar la porción de los titulares que está más anclada al desarrollo económico que a las notificaciones judiciales.

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