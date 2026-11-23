Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La Unión Europea abrió este lunes 23 de noviembre una investigación contra Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), el principal productor y embotellador de Coca-Cola en Europa. La Comisión Europea, que actúa como autoridad antimonopolio del bloque, revisará cómo trata la empresa a los supermercados y a otros comercios minoristas que le compran sus bebidas.
CCEP produce y embotella la célebre bebida, y otras marcas sin alcohol, en varios países del continente, entre ellos España, Francia y el Reino Unido. La estadounidense Coca-Cola tiene el 19% de su capital.
Bruselas evaluará si la compañía infringió las normas comunitarias de competencia al "obstaculizar el comercio transfronterizo de refrescos carbonatados y bebidas deportivas", además de otras prácticas, indicó la Comisión.
"Estamos investigando si Coca-Cola levantó barreras entre los mercados nacionales, dificultando que los minoristas compren productos a través de las fronteras y obtengan mejores condiciones comerciales", dijo en declaraciones a la AFP la comisaria europea de Competencia, Teresa Ribera.
Entre las acusaciones que se examinarán está que la empresa condicionó descuentos en los precios mayoristas a que las bebidas no se exportaran a otros países de la UE. Según la Comisión, CCEP también habría negado a los distribuidores la posibilidad de negociar compras que abarcaran varios países y habría exigido, en cambio, un contrato distinto para cada mercado nacional.
Para Ribera, esas prácticas podrían haber limitado la competencia y terminado en "precios más altos y una menor oferta para los consumidores", afirmó a la AFP. La comisaria subrayó que los ciudadanos no deberían "pagar más" por una bebida "simplemente porque viven en un país de la UE y no en otro".
En declaraciones a la AFP, CCEP respondió que seguirá "cooperando plenamente" con las pesquisas de la Comisión. La empresa añadió que se toma muy en serio el cumplimiento de las normas de competencia y que está "firmemente comprometida" a respetar todas las leyes y regulaciones aplicables.
💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.