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Comercio en agosto: qué productos aumentaron y redujeron sus ventas

Pese al terremoto, el DANE reportó que las ventas reales del comercio minorista lograron crecer 7,3 %, mientras que su personal ocupado aumentó 1,4 %. 

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Diego Ojeda
Diego Ojeda
Billetes de Colombia
Las ayudas para los afectados por el terremoto ayudaron a dinamizar el comportamiento del comercio minorista en agosto.
Foto: Laura Salomón Prieto

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó los datos más recientes de su Encuesta Mensual de Comercio. El reporte indica que, en agosto, las ventas aumentaron 7,3 % frente al mismo mes del año pasado, mientras que el personal ocupado de este renglón de la economía creció 1,4 %.

El renglón que registró una mayor variación fue el de vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares, con un alza del 35,8 %. Le siguieron otros vehículos automotores y motocicletas (26,2 %), bebidas no alcohólicas (18,1 %), electrodomésticos y muebles para el hogar (11,3 %) y artículos y utensilios de uso doméstico (10,8 %).

En contraste, los productos que registraron mayores caídas en su ventas fueron calzado y artículos de cueto (-9 %), bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos del tabaco (-6,1 %), prendas de vestir (-5,9 %) y equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico (-4,7 %).

Estos resultados se lograron pese a los estragos del terremoto. Según lo explicó Fenalco en su bitácora económica, la actividad comercial, si bien no registró números rojos, sí perdió velocidad como consecuencia del fenómeno natural.

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“El terremoto tuvo un impacto directo sobre la actividad comercial. La caída de las ventas era inevitable ante la parálisis de buena parte de las actividades económicas, pero también hemos visto una respuesta solidaria de los colombianos que ayudó a dinamizar la comercialización de productos esenciales para atender la emergencia”, señaló Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Si se analiza lo corrido del año (enero-agosto), las ventas del comercio minorista crecieron 10,9%. En este periodo, dieciocho líneas de mercancía registraron variaciones positivas en sus ventas reales, mientras que una línea de mercancía registró variación negativa.

Las líneas de mayor contribución positiva al comercio fueron Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares, Otros vehículos automotores y motocicletas, y Equipo de informática y telecomunicaciones y para uso personal o doméstico, aportando en conjunto 6,9 puntos porcentuales.

En esta tabla se ven los resultados, por línea de mercancías, que se han consolidado en lo que va del año:

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Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

DiegoOjeda95 dojeda@elespectador.com
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