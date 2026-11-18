Recientemente, la compañía anunció el cierre definitivo de esta planta de producción. Según explicó, el terremoto del 10 de agosto ocasionó graves daños en la infraestructura, los equipos y las líneas de producción, lo que comprometió las condiciones de seguridad necesarias para mantener la operación.

Por más de 75 años, la fábrica Comestibles La Rosa (ubicada en Dosquebradas, Risaralda) ha producido, para Nestlé, parte de los productos más recordados entre los hogares colombianos, como lo son las galletas Cocosette, Milo y Saltinas.

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“Desde el terremoto, hemos puesto en primer lugar a nuestra gente, su seguridad y su bienestar, y, dadas las circunstancias excepcionales, hemos ido más allá de lo exigido legalmente para apoyarlos. Otorgamos permisos remunerados, anticipamos períodos de vacaciones colectivas y ofrecimos apoyo económico para quienes no pudieron retomar sus funciones debido a las condiciones de las instalaciones”, detalla la empresa.

También dice que se habilitaron canales de acompañamiento emocional para los trabajadores y sus familias, así como auxilios para quienes presentaron afectaciones en sus hogares.

No obstante, la fábrica subraya que las condiciones actuales no permiten mantener la operación, por lo que se suspenderá de manera definitiva.

“Reconocemos el impacto de esta noticia en los trabajadores, sus familias y la comunidad. Como parte de esta decisión, ofreceremos a todos los trabajadores un esquema de retiro voluntario con beneficios económicos superiores a los exigidos por la ley y la convención colectiva de trabajo”, añade.

¿Cierre por el terremoto?

Para una parte importante de los trabajadores, la medida anunciada por la fábrica es injusta y, presuntamente, se vale del argumento del terremoto para justificar una movida que llevaría cocinándose desde meses atrás.

Según lo informado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal), en septiembre se suspendieron 221 contratos laborales, medida que fue calificada por la central obrera como una forma de matar los contratos de trabajo que, en su mayoría, tienen más de 20 años de explotación en promedio.

“Le recordamos a la multinacional Nestlé que si bien la ley le permite esta suspensión, la solidaridad no se suspende, la explotación de la multinacional tampoco”, dijo.

Para entonces, resalta el sindicato, la multinacional no había comenzado la recuperación de la planta afectada, ni acciones tan básicas como la recogida de los escombros o la protección de las máquinas que quedaron expuestas a las lluvias. Según Sinaltrainal, esto es muestra de la falta de voluntad que ha tenido la empresa para continuar generando empleo en el sector.

“Esta medida no es un accidente ni la consecuencia a una necesidad financiera (ya que todo está asegurado por las mejores aseguradoras internacionales suizas): Es un ataque deliberado y planeado. Bajo el pretexto del desastre natural, la empresa ha perpetrado una flagrante violación a los derechos humanos al suspender también los contratos de los directivos sindicales, personal con fuero por enfermedad laboral, con fuero prepensional, de madres y padres cabezas de hogar, violando las leyes protectoras y buscando desaparecer la organización sindical. Es inadmisible que pretendan usar una tragedia ambiental para ejecutar sus políticas antisindicales”, denuncian.

¿Qué pasará con los productos?

Según lo informado por la fábrica, Nestlé seguirá operando en Dosquebradas a través del centro nacional de distribución, el cual sigue siendo un hub fundamental para su negocio en América Latina. Es decir, si bien los productos dejarán de fabricarse en este punto, la multinacional mantendrá allí su función logística, la cual consiste en recibir, almacenar, organizar y despachar productos hacia diferentes puntos del país.

También se anunció que se mantendrán las relaciones comerciales con las sociedades en Valledupar, Mosquera, Bugalagrande y, a partir del 1 de enero de 2027, Colombia será la sede de la nueva Región Andina de Nestlé, integrada por Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia.

“Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a las autoridades y entidades que nos han acompañado durante este proceso, por su disposición al diálogo, su cercanía y su apoyo. A todos quienes contribuyeron a construir la historia de Comestibles La Rosa S.A. les expresamos nuestra gratitud y respeto”, concluyó.

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