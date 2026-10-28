 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Cómo competir con Temu y Shein? El reto del comercio colombiano

Los comerciantes dicen que el partido con este tipo de plataformas se está jugando en una cancha desnivelada. Los precios bajos de China amenazan con desequilibrar la industria nacional. ¿Qué hacer?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Diego Ojeda
Diego Ojeda
Diversos análisis y estudios han puesto la lupa sobre Temu, al considerar que su diseño es adictivo.
Diversos análisis y estudios han puesto la lupa sobre Temu, al considerar que su diseño es adictivo.
Foto: EFE - HANNIBAL HANSCHKE

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

¿Cinco pares de medias por COP 5.400? Al carrito. ¿Una camisa tipo polo por COP 31.000? También. ¿Un conjunto de pijama por COP 35.000? ¿Por qué no? Los precios bajos, un catálogo casi infinito y la sensación de que siempre se puede comprar algo más es parte del éxito que ha acompañado a plataformas como Temu, Shein y Aliexpress.

El problema es que estas gigantes chinas del comercio electrónico se han convertido en un desafío para el comercio local. No hace mucho el empresario Arturo Calle dijo ante la Comisión Tercera de la Cámara de…

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

DiegoOjeda95 dojeda@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Aranceles

Comercio

Comercio Colombia

Impuestos

Proyecto de ley

Shein

Temu
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido