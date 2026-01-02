Confianza comercial subió un poco, pero la industrial cayó con fuerza: este es el panorama

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Mientras el comercio muestra leve avance, la industria registra su peor nivel en meses por baja en expectativas de producción.

El último Índice de Confianza Comercial (ICCO), que realiza Fedesarrollo, se ubicó en 22,3 %, lo que representó un incremento de 0,2 puntos porcentuales (pps) en noviembre de 2025 respecto al mes de octubre (22,1 %).

El aumento en la confianza comercial se debió a una caída de 4,9 % en el nivel de existencias, aunque fue parcialmente contrarrestado por una disminución de 3,4 % en las expectativas económicas para el próximo semestre y una reducción de 0,8 % en la percepción de la situación actual de la empresa. Frente al mismo mes del año anterior, el ICCO aumentó en 4,7 pps (17,6 %).

Esta es la evolución de los componentes del Índice de Confianza Comercial (ICCO):

Percepción de la situación económica actual de la empresa o negocio 34,8 42,4 41,6 Nivel de existencias 3,0 8,9 4,0 Expectativas de la situación económica para el próximo semestre 20,8 32,8 29,4 17,6 22,1 22,3

La confianza industrial

Por su parte, el Índice de Confianza Industrial (ICI) se situó en -4,3 % para el mes de noviembre de 2025, mostrando una disminución de 9,2 pps frente al mes anterior (4,9 %).

La variación mensual negativa de la confianza industrial en noviembre se explicó por una caída de 22,9 pps en las expectativas de producción para el próximo trimestre y de 5,7 pps en el volumen actual de pedidos, compensada parcialmente por una reducción de 0,8 pps en el nivel de existencias. Frente al mismo mes de 2024, el ICI se redujo en 1,5 pps (-2,8 %).

Esta es la evolución de los componentes del Índice de Confianza Industrial (ICI):

Nivel de existencias -2,4 0,4 -0,4 Volumen actual de pedidos -13,4 -7,0 -12,7 Expectativas de producción para el próximo trimestre 2,4 22,2 -0,7 -2,8 4,9 -4,3

Condiciones económicas y sociopolíticas para la inversión

La utilización de capacidad instalada en la industria para el mes de noviembre fue de 73,8 %, con un aumento de 0,7 pps frente a agosto de 2025, respecto al módulo trimestral.

Asimismo, respecto a las condiciones económicas y sociopolíticas para la inversión, en noviembre se deterioró la percepción para ambos indicadores, con una disminución de 5,9 pps para las condiciones económicas y 0,5 pps para las sociopolíticas, comparada con agosto de 2025.

Por su parte, se presentó un deterioro en la percepción de la situación económica actual del sector construcción y en las expectativas de construcción para el próximo trimestre, mientras que mejoró la percepción del ritmo del sector, relativo al trimestre anterior.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.