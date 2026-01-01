Recorte en Presupuesto de 2025 ascendió a COP 16,2 billones

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

El Gobierno oficializó el monto de recursos que le fueron recortados al Presupuesto General de 2025, que en su momento no fue aprobado por el Congreso y debió ser expedido por decreto. En total, se trata de un recorte de COP 16,2 billones que impactan a prácticamente todas las entidades nacionales.

Este monto hay que leerlo en dos tiempos, si se quiere. El primero fue un aplazamiento de gasto por COP 12 billones, que el Gobierno había decretado en enero del año pasado luego de la caída de la primera ley de financiamiento presentada por la administración del presidente Gustavo Petro.

El segundo es un recorte extra por unos COP 4,2 billones en el presupuesto de rentas y recursos. En otras palabras, estos son dineros que no entraron a la Nación por cuenta de recaudo o por operaciones de adquisición de deuda. Y también son dineros que quedaron sin ejecutar en la vigencia 2025 y que se aprovecharon para tapar huecos en la caja del Estado.

Entonces, para aclarar, el panorama del recorte presupuestal se puede leer de esta forma: el aplazamiento de gasto de COP 12 billones sí terminó por materializarse en un recorte. Y, adicional a esos recursos, el Gobierno, pasó la tijera en COP 4,2 billones extra.

Por entidades, el mayor recorte en el lado de los gastos se dio en la Superintendencia de Notariado y Registro, con casi COP 210.000 millones.

Vale recordar que el Presupuesto General de 2025 no logró ser aprobado por el Congreso, un hecho inédito en la historia reciente del país. Ese presupuesto llegó con una ley de financiamiento, que buscaba aportarle recursos por COP 12 billones, pero el proyecto tampoco pudo salir vivo del Legislativo. Por eso se dio un primer momento de aplazamiento, que con el decreto de este 31 de diciembre quedó oficializado como recorte.

