¿El salario mínimo de 2026 tuvo el mayor aumento en Colombia?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Del 23 % quedó el incremento del salario mínimo para 2026, que fue decretado por el gobierno de Gustavo Petro sin que se hubiese llegado a un acuerdo con los empresarios y trabajadores. De hecho, la cifra superó lo que pedían las centrales obreras, que era del 16 %.

De ese modo, la cifra llegó a COP 1.750.905, mientras que el auxilio de transporte (que es obligatorio para todos los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos) queda en 249.095. La suma de ambas cifras de un total da COP 2.000.000.

Desde el 29 de diciembre, que Petro dio el anuncio, se ha hablado mucho de este hecho y de su importancia para la llegada del nuevo año. También se ha dicho que se trata del mayor incremento que ha visto el país para el salario mínimo, aunque esa afirmación es cierta dependiendo de dónde se mire.

Ciertamente se trata del mayor porcentaje del siglo. El que más se le acerca fue el de 2023, que estuvo en 16 %, con la diferencia de que para entonces la inflación cerró 2022 en 13,12 %, mientras que en 2025 fue del 5,3 %.

Si se mira más hacia atrás, hasta 1984, se tiene registro de alzas superiores. La mayor se dio en 1989, pues fue del 27 %, le siguieron 1991 y 1992 con el 26,1 %. Entonces si se mira solo el porcentaje, el de 2026 no es el mayor de la historia.

En teoría, se aumenta el valor teniendo en cuenta la pérdida de capacidad adquisitiva de los trabajadores y la productividad. Por eso, si se compara el incremento del salario mínimo con la inflación sí estamos hablando del más grande del que se tiene registro (hasta 1984).

Por ejemplo, en 1989 el aumento del mínimo estuvo apenas por encima de la inflación de 1988, que registró 26,12 %. Mientras que en 1991 se encontró por debajo de la inflación (26,82 %). En general, antes de los 2000, aunque los porcentajes del alza fueron de más de dos dígitos, muchas veces el valor no igualó la pérdida de capacidad adquisitiva de los trabajadores.

En conclusión, si se habla de un incremento real en las ganancias de quienes devengan el mínimo, el porcentaje decretado por Gustavo Petro para 2026 es el mayor del que se tiene registro, como se evidencia en el gráfico:

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.