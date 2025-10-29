Logo El Espectador
Confianza empresarial retrocede en comercio, pero mejora en industria

El Índice de Confianza Comercial cayó 6,1 puntos en septiembre, mientras el industrial repuntó 3,7 puntos. El sector productivo muestra leve optimismo, pero el comercio vuelve a sentir el peso de la desaceleración.

Redacción Economía
29 de octubre de 2025 - 03:15 p. m.
Los productores comienzan a ver una luz en el horizonte; el comercio, en cambio, siente el golpe de la cautela del consumidor.
Los productores comienzan a ver una luz en el horizonte; el comercio, en cambio, siente el golpe de la cautela del consumidor.
Foto: Getty Images - Getty Images
En un mes en el que los hogares siguen ajustando sus gastos y los empresarios miden cada inversión, el nuevo informe de Fedesarrollo revela que la confianza empresarial en Colombia cerró septiembre con señales mixtas.

Mientras el Índice de Confianza Comercial (ICCO) cayó con fuerza, el Índice de Confianza Industrial (ICI) repuntó, reflejando un pulso desigual entre quienes venden y quienes producen.

El informe llega justo cuando el Banco de la República evalúa nuevas reducciones en la tasa de interés (actualmente en 9,25 %), y cuando las empresas buscan señales de reactivación en la demanda interna. La próxima reunión de la junta directiva será este viernes 31 de octubre.

El comercio pierde impulso

El ICCO se ubicó en 20,4 %, una baja de 6,1 puntos porcentuales frente a agosto (26,5 %). Eso significa que los comerciantes se muestran menos seguros sobre el rumbo económico del país y del propio negocio para los próximos meses.

Fedesarrollo explica que la caída se debe a dos factores principales:

  • Menores expectativas económicas para el próximo semestre (-11,2 puntos).
  • Aumento en los inventarios (+7,9 puntos), un signo de que hay más productos sin vender.

El único componente que mejoró fue la percepción de la situación actual del negocio, con un leve aumento de 0,9 puntos.

Sin embargo, al comparar con el mismo mes de 2024, el panorama sigue siendo mejor: el ICCO subió 8,2 puntos anuales, pasando de 12,2 % a 20,4 %. Esto revela que, aunque septiembre fue un mes flojo, el comercio es más optimista que hace un año, cuando enfrentaba mayor inflación y tasas de interés más altas.

La industria respira

A diferencia del comercio, la confianza industrial mostró una mejora visible.

El Índice de Confianza Industrial (ICI) llegó a 9 %, un aumento de 3,7 puntos respecto a agosto (5,3 %) y 7,7 puntos más que en septiembre de 2024.

El repunte se explica, según el informe, por:

  • Un aumento de 6,5 puntos en el volumen de pedidos, es decir, más fábricas con órdenes activas.
  • Una reducción de 6,1 puntos en los niveles de inventario, lo que sugiere una mejor rotación de productos.
  • Una ligera caída de 1,4 puntos en las expectativas de producción, que moderó el avance.

En términos anuales, la industria también luce más confiada, gracias a un salto de 11,9 puntos en las expectativas de producción y un aumento de 8,2 puntos en pedidos, lo que refuerza la idea de un sector que empieza a reactivarse tras meses de desaceleración.

Más empleo industrial, menos contrabando

El módulo trimestral del informe deja ver otro dato alentador: las expectativas de generación de empleo en la industria crecieron hasta 10,1 %, frente a 6,0 % en el trimestre abril-junio.

En otras palabras, casi dos de cada diez industriales esperan contratar más personal en los próximos meses, mientras siete de cada diez creen que se mantendrán igual.

Además, la percepción de contrabando cayó a 3,8 %, el nivel más bajo en un año.

Aunque el 18,7 % de los empresarios todavía dice notar aumento en estas prácticas ilegales, el indicador muestra un leve alivio frente a 2024, cuando alcanzaba 7,6 %.

Mientras los productores comienzan a ver una luz en el horizonte, el comercio siente el golpe de la cautela del consumidor.

Por Redacción Economía

