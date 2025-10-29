Fed recortaría las tasas hoy, pero no ofrecería señales adicionales

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Foto: EFE - SHAWN THEW

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las expectativas para la reunión de esta semana de la Reserva Federal (Fed) se centran en dos aspectos. El primero es que los responsables de la política monetaria reducirán la tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual, y el segundo es que el presidente de la institución monetaria, Jerome Powell, ofrecerá pocas señales, mientras una creciente división entre los banqueros centrales difumina el rumbo a seguir.

Powell señaló este mes que el Comité Federal de Mercado Abierto seguía concentrado en los riesgos para el mercado laboral. Luego, un informe de inflación publicado con retraso la semana pasada mostró datos más suaves de lo previsto, lo que probablemente mantenga a raya, por ahora, a los miembros más estrictos respecto a la inflación.

“Los datos laborales continúan teniendo un papel mayor en el debate”, dijo Krishna Guha, jefe de política global y estrategia de bancos centrales en Evercore ISI. Por su parte, los responsables de la política monetaria se sientan cómodos con las expectativas de inflación y las presiones de precios provenientes de salarios y servicios, añadió, Powell podrá concentrarse en el empleo y en “devolver a la Fed a una postura neutral”.

La decisión sobre la tasa de interés, que rondaría el 4 % y 4,25 %, se publicará a las 14:00 del miércoles en Washington, junto con un comunicado del comité. Powell ofrecerá una conferencia de prensa 30 minutos después. En esta reunión no se divulgarán nuevas previsiones ni proyecciones de tasas.

Los futuros de los fondos federales indican que los inversores ven casi segura una reducción de un cuarto de punto.

Sin embargo, la alta probabilidad de un recorte no implica que los banqueros centrales estén unidos en su visión sobre la trayectoria de las tasas. Una gran minoría sigue preocupada por la inflación, aunque reconoce los riesgos para el empleo.

El índice de precios al consumidor subió menos de lo esperado en septiembre, pero la medida subyacente —considerada una mejor guía de la tendencia inflacionaria— avanzó 3 % interanual, un punto porcentual por encima del objetivo.

“El FOMC reducirá las tasas en 25 puntos básicos en la reunión del 28 y 29 de octubre, pero lo menos claro es si el comité anunciará el fin del endurecimiento cuantitativo (QT). Esperamos que el FOMC anuncie el fin del QT, efectivo en noviembre”, explicó Anna Wong, analista económica de Bloomberg.

Algunos funcionarios también apuntan a incrementos de precios persistentemente altos en sectores de la economía, como los servicios, que deberían verse menos afectados por los aranceles. Además, las amenazas recientes de nuevos gravámenes contra China y Canadá han introducido nuevas incertidumbres sobre los precios y el panorama económico.

Como resultado, el comité podría mostrarse aún más dividido que en septiembre, cuando nueve miembros se pronunciaron por no hacer más de un recorte adicional este año.

En ese contexto, los analistas prevén que Powell evite ofrecer orientación clara sobre lo que esperar en las próximas reuniones. La falta de datos oficiales —debido al cierre del gobierno— solo aumentará su cautela.

“La esperanza es que los datos entrantes ayuden eventualmente a reducir la brecha entre los dos bandos”, dijo Matthew Luzzetti, economista jefe de Estados Unidos en Deutsche Bank Securities Inc. Pero mientras persista la división, agregó, Powell dará “muy pocas señales sobre diciembre o más adelante”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.