Davivienda y Davibank: ¿qué cambia tras la autorización de la Superfinanciera?

Por su parte, DAVIbank Comisionista de Bolsa transferirá parcialmente su operación a Corredores Davivienda S.A., incluyendo los derechos, obligaciones y contratos asociados a las actividades que actualmente…

Con este aval, DAVIbank cederá parcialmente a Davivienda los derechos, obligaciones y contratos vinculados a su operación bancaria.

El tablero del ajedrez bancario vuelve a moverse. La Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la culminación de la integración entre Davivienda y Davibank (antes conocida como Scotiabank Colpatria).

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Por su parte, DAVIbank Comisionista de Bolsa transferirá parcialmente su operación a Corredores Davivienda S.A., incluyendo los derechos, obligaciones y contratos asociados a las actividades que actualmente desarrolla.

También la Fiduciaria Davibank hará una seción parcial de os activos, pasivos y contratos vinculados al negocio fiduciario que viene desarrollando.

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“Mediante estas operaciones, se completa otro paso más en la integración de las operaciones de Scotiabank a Davivienda, facilitando el cumplimiento de los objetivos trazados con la integración, que se traducen en servicios innovadores y conectados con el mundo y en el aumento de la capacidad de las entidades en Colombia de seguir creciendo en los mercados en los que participan, así como, en el fortalecimiento de sus operaciones”, detalló.

Actualmente, ambas entidades siguen operando de una forma independiente de cara al usuario. En la experiencia de uso, sus clientes interactúan con plataformas y aplicaciones diferentes.

“Las fechas efectivas y demás términos de las operaciones de integración se informarán oportunamente al mercado y a los clientes cuando se cumplan las condiciones para su perfeccionamiento y cierre, y se realice la transferencia efectiva de los activos, pasivos y/o contratos cedidos o escindidos, según corresponda. Hasta tanto no sean debidamente informados, los clientes deberán seguir usando los mismos canales de comunicación con DAVIbank y no se llevarán a cabo cambios en el uso de sus productos o servicios”, aclaró.

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