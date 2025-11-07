Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Empresas

Reficar: DIAN aseguró que no ha decretado medidas cautelares ni cobros coactivos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se pronunció en medio de la controversia por cobros a la Refinería de Cartagena y a Ecopetrol. La entidad sostiene que los importadores deben pagar IVA por la gasolina y el diésel.

Redacción Economía
07 de noviembre de 2025 - 01:49 p. m.
Foto de la Refinería de Cartagena.
Foto de la Refinería de Cartagena.
Foto: Bloomberg - Mariana Greif Etchebehere
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales informó que no se han “decretado medidas cautelares preventivas ni procesos de cobros coactivos a ninguna empresa importadora de combustibles”. La declaración se da en medio de una polémica por los cobros a Ecopetrol y Reficar por el IVA a los combustibles, incluso los expertos han dicho que la entidad podría embargar las cuentas de la refinería.

La DIAN reafirmó su postura frente a la tarifa de las importaciones de gasolina y diésel: sostiene que ambas deben pagar 19 % de IVA, respaldándose en los conceptos 010763 de 2024 y 08922 de 2025. Sostiene que desde que entró en vigencia la Ley 1819 de 2016, se estableció de forma expresa que los combustibles líquidos deben pagar el impuesto al momento de ser nacionalizados.

Vínculos relacionados

Lo que está en juego en la pelea de la DIAN contra Ecopetrol
DIAN vs Ecopetrol: claves para entender qué está pasando con los cobros a Reficar
Ecopetrol y Reficar: cobros de la DIAN podrían detener producción de combustibles

De acuerdo con la entidad, múltiples importadores ya se han ceñido a lo dispuesto en la ley, declarando, liquidando y pagando los tributos desde que la norma está activa.

La DIAN además destacó que, desde 2017, los minoristas del sector deben cancelar el IVA al adquirir combustibles. En este sentido, quienes importan gasolina y ACPM pueden descontar el IVA pagado en la importación.

En el comunicado, la entidad advirtió que las investigaciones siguen en curso y que quienes no hayan cumplido con estas obligaciones deberán ponerse al día.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Dian

Ecopetrol

Reficar

Impuestos

Iva

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.