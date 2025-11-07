Reficar: DIAN aseguró que no ha decretado medidas cautelares ni cobros coactivos

Foto de la Refinería de Cartagena. Foto: Bloomberg - Mariana Greif Etchebehere

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales informó que no se han “decretado medidas cautelares preventivas ni procesos de cobros coactivos a ninguna empresa importadora de combustibles”. La declaración se da en medio de una polémica por los cobros a Ecopetrol y Reficar por el IVA a los combustibles, incluso los expertos han dicho que la entidad podría embargar las cuentas de la refinería.

La DIAN reafirmó su postura frente a la tarifa de las importaciones de gasolina y diésel: sostiene que ambas deben pagar 19 % de IVA, respaldándose en los conceptos 010763 de 2024 y 08922 de 2025. Sostiene que desde que entró en vigencia la Ley 1819 de 2016, se estableció de forma expresa que los combustibles líquidos deben pagar el impuesto al momento de ser nacionalizados.

De acuerdo con la entidad, múltiples importadores ya se han ceñido a lo dispuesto en la ley, declarando, liquidando y pagando los tributos desde que la norma está activa.

La DIAN además destacó que, desde 2017, los minoristas del sector deben cancelar el IVA al adquirir combustibles. En este sentido, quienes importan gasolina y ACPM pueden descontar el IVA pagado en la importación.

En el comunicado, la entidad advirtió que las investigaciones siguen en curso y que quienes no hayan cumplido con estas obligaciones deberán ponerse al día.

