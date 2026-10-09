Disney busca expandir su marca de pantallas gigantes para competir con IMAX

Según fuentes que prefirieron permanecer en el anonimato debido a la confidencialidad de las conversaciones, Disney se reunió con Paramount Pictures (de Skydance Corp.), Universal Pictures (de Comcast Corp.), Lionsgate Studios Corp. y Sony Pictures…

Según fuentes familiarizadas con el asunto, Walt Disney Co. ha mantenido conversaciones con otros estudios sobre la posibilidad de utilizar su nueva marca para formatos de películas en pantalla grande, a menudo descrita como una competidora de Imax Corp., para comercializar sus películas.

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Según fuentes que prefirieron permanecer en el anonimato debido a la confidencialidad de las conversaciones, Disney se reunió con Paramount Pictures (de Skydance Corp.), Universal Pictures (de Comcast Corp.), Lionsgate Studios Corp. y Sony Pictures Entertainment para hablar sobre Infinity Vision. Esta certificación unifica bajo una misma marca los formatos de pantalla grande de cientos de cadenas de cines, como XL de AMC Entertainment Holdings Inc. y XD de Cinemark Holdings Inc.

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Según las fuentes, los estudios con los que Disney ha hablado hasta ahora han mostrado interés inicial en la iniciativa. Algunos están a la espera de evaluar el impacto de la campaña de marketing de Infinity Vision en la película de Disney, Avengers: Doomsday , que se estrena el fin de semana del 18 de diciembre.

La inclusión del estándar de presentación en la comercialización de las superproducciones de los grandes estudios de Hollywood otorgaría credibilidad a la marca incipiente. Las acciones de Imax cayeron hasta un 6,2% el jueves tras el informe de Bloomberg, antes de recuperar parte de esas pérdidas.

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En una conferencia sobre medios y entretenimiento de JPMorgan Chase & Co. celebrada en mayo, el director ejecutivo de IMAX, Rich Gelfond, describió Infinity Vision de Disney como «una simple estrategia de marketing por su parte. No solo no hay pantallas adicionales, sino que tampoco hay tecnología propia». Gelfond expresó su esperanza de que Disney tuviera éxito con la marca, «pero carece de todas las características que definen a IMAX».

La empresa declinó hacer comentarios para este artículo.

Alicia Reese, analista de Wedbush que recomienda comprar acciones de IMAX, afirmó que Disney podría tener dificultades para convencer a otros estudios de participar, destacando la relación de Universal con IMAX y el reciente éxito de La Odisea de Christopher Nolan . Reese también planteó la posibilidad de que el gobierno considere la iniciativa de Disney como anticompetitiva.

“Si Disney logra convencer a estos otros estudios, tendrían que demostrar a los reguladores que no favorecerán las reservas en detrimento de los estudios más pequeños que no participan en la colaboración”, escribió Reese en una nota a los inversores.

Jennifer Rie, analista sénior de derecho de la competencia en Bloomberg Intelligence, afirmó que "según la información disponible actualmente, el riesgo de problemas de competencia parece bajo, pero si el acuerdo conlleva la quiebra de Imax o un compromiso para abstenerse de distribuir películas a través de Imax, esto podría plantear problemas de competencia".

En abril, Disney se asoció con cadenas de cines para presentar Infinity Vision, que requería que las salas cumplieran con ciertos estándares, incluyendo un ancho de pantalla de aproximadamente 50 pies, proyección láser y el sistema de sonido envolvente 7.1 de Dolby Laboratories Inc., según informó Bloomberg en ese momento.

Alrededor de 5500 pantallas en todo el mundo —aproximadamente el triple del número de salas IMAX— cumplen con los estándares de Infinity Vision. La ambición de Disney por expandir esta marca se debe en parte a que su película de superhéroes, Avengers: Doomsday, no tuvo acceso exclusivo a las pantallas IMAX. IMAX tiene un acuerdo para proyectar Dune: Parte 3, de Denis Villeneuve , del estudio Warner Bros. de Skydance, que se estrena el mismo fin de semana.

El desarrollo de Infinity Vision demuestra la solidez de IMAX, que se ha convertido en un componente cada vez más crucial en la producción y comercialización de las superproducciones de Hollywood. La compañía, fundada en 1967, trabaja directamente con cineastas y cámaras propias para capturar un nivel de detalle excepcional, ideal para pantallas grandes. IMAX también licencia su tecnología a cadenas de cines y ofrece monitorización y soporte de calidad las 24 horas.

Los estudios suelen fijar las fechas de estreno en función del número de pantallas IMAX disponibles para proyectar sus películas.

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