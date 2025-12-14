Dólar en Colombia: qué factores marcarán su rumbo hacia el cierre de 2025

Entre el martes 9 y el viernes 12 de diciembre de 2025, el dólar pasó de COP 3.865 a COP 3.802,3. Imagen de referencia. Foto: Getty Images/Science Photo... - KTSDESIGN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después de haber estado por encima de los COP 3.860 a comienzos de la semana pasada, el dólar cerró las últimas jornadas más cerca de los COP 3.800, en un vaivén que mantiene abiertas las proyecciones para el cierre de 2025.

Para este lunes 15 de diciembre, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicará en COP 3.788,53. Ese nivel representa una caída del 12,73 % frente al mismo día del año pasado, lo que equivale a COP 552,79 menos, aunque muestra un aumento del 1,85 % frente al mismo día del mes anterior, es decir, COP 68,93 más.

Ese nivel se alcanza después de una semana de ajustes diarios en la tasa de cambio.

Entre el martes 9 y el viernes 12 de diciembre, el dólar pasó de COP 3.865 a COP 3.802,3, con un descenso gradual que coincidió con la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos y con factores locales que también influyeron en el mercado.

En paralelo, en el mercado de casas de cambio, el dólar se negocia con precios promedio de compra en COP 3.667 y de venta en COP 3.830, una referencia para quienes quieran hacer compras internacionales, viajar o cambiar pesos colombianos a dólares para ahorrar.

Con este punto de partida, bancos y analistas comienzan a afinar sus proyecciones sobre dónde podría cerrar el dólar en Colombia al final de 2025.

El factor Estados Unidos

Uno de los principales motores detrás de los movimientos recientes del dólar ha venido del frente internacional. Para Daniel Londoño, country manager de Global66, la tasa de cambio ha mostrado una volatilidad mayor a la de semanas previas, reflejando la sensibilidad del mercado a los cambios en la política monetaria global.

Como lo explica Londoño, el dólar registró una caída neta cercana al 0,8 % en la última semana, con oscilaciones amplias y un comportamiento “inestable y reactivo a noticias externas”, en un contexto marcado por expectativas más flexibles frente a las tasas de interés en Estados Unidos.

Precisamente, el pasado 10 de diciembre la Reserva Federal de Estados Unidos recortó su tasa de interés y reforzó un tono de mayor cautela sobre los próximos ajustes.

En esa misma línea, Valeria Álvarez, head de Estrategia de Itaú Colombia Comisionista de Bolsa, señaló que la reciente decisión de la Reserva Federal estuvo alineada con lo que ya descontaba el mercado, pero aun así contribuyó a debilitar al dólar a nivel global.

Ese movimiento, afirma Álvarez, se reflejó en una desvalorización del índice DXY y tuvo contagio sobre las monedas de la región, incluido el peso colombiano. De cara a los próximos días, Álvarez indicó que el mercado se mantendría a la espera de nuevas señales, en especial de la próxima decisión de política monetaria en Colombia, este viernes 19 de diciembre.

Las variables locales

En el frente local, los analistas coinciden en que el foco está puesto en las decisiones internas y en los movimientos de financiamiento del Gobierno, factores que han ganado peso en el comportamiento reciente de la tasa de cambio.

Jackeline Piraján, economista principal de DAVIbank, señaló que para la semana en curso se esperan jornadas marcadas por la cautela, en un mercado atento a la decisión del Banco de la República y a las dinámicas propias del cierre de año.

A ese escenario se suman las operaciones recientes de financiamiento del Ministerio de Hacienda, que —según explicó Piraján— han tenido impacto sobre la liquidez y han contribuido a episodios de volatilidad en la tasa de cambio, más allá de lo que ocurra en el frente externo.

Desde una mirada más estructural, Sebastián Chacón Marín, director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano, señaló que el dólar se ha mantenido cerca de los COP 3.800 por una combinación de factores que incluye elementos locales como la incertidumbre fiscal tras el hundimiento de la reforma tributaria y el impacto de las remesas, que se acercan a los US 13.000 millones al cierre de 2025, así como las operaciones realizadas por Hacienda en aras de darle liquidez al mercado.

Para los expertos consultados por este diario, estos factores ayudan a explicar por qué, pese a los vaivenes recientes, el peso colombiano sigue mostrando una estabilidad relativa frente a otras monedas de la región.

En su más reciente informe de mercado cambiario, Bancolombia señaló que la combinación de incertidumbre global, preocupaciones fiscales locales y operaciones de financiamiento del Gobierno seguirá incidiendo en la volatilidad del dólar en los próximos meses. Para la entidad, este entorno respalda niveles cercanos a los COP 3.800 en la recta final de 2025.

Las proyecciones para el cierre de 2025

Las estimaciones sobre dónde podría cerrar el dólar en Colombia hacia el final de 2025 muestran un abanico amplio de escenarios, según bancos y centros de análisis consultados:

🔴 Banco de la República: en su más reciente Encuesta Mensual de Expectativas Económicas, proyecta una TRM promedio de COP 3.846 para diciembre de 2025. Dentro de ese sondeo, las respuestas van desde un mínimo de COP 3.680 hasta un máximo de COP 4.180, lo que refleja la dispersión de expectativas en el mercado.

🔴 Fedesarrollo: a través de su Encuesta de Opinión Financiera, el centro de pensamiento estima que la expectativa de tasa de cambio para diciembre de 2025 se ubica en COP 3.900.

🔴 Banco de Bogotá: proyecta que el dólar podría cerrar el año alrededor de los COP 3.900, en un escenario de estabilidad relativa frente a los niveles actuales.

🔴 DAVIbank: las proyecciones apuntan a un nivel más alto. La entidad prevé que el dólar cierre 2025 en COP 3.986 y que en 2026 se ubique cerca de los COP 4.045.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.