Ecopetrol abre proceso de comercialización de gas para 2026-2028

Ecopetrol anunció que inicia un nuevo proceso de comercialización de gas para colocar en el mercado entre 12 y 26 GBTUD (Giga British Thermal Units por día) producidos en el campo Floreña (Casanare) durante los años 2026, 2027 y 2028.

El objetivo de la empresa es ofrecer bloques anuales de largo plazo de la siguiente manera:

25 GBTUD para el próximo año

12 GBTUD para el 2027

12 GBTUD para el 2028

De este modo se ampliaría la cobertura de la demanda actual y contribuiría al abastecimiento de gas natural en Colombia.

¿Cómo será la comercialización?

Los interesados en el proceso de comercialización podrán realizar las solicitudes de compra entre el 16 y 17 de septiembre. La asignación se realizará entre el 18 y el 24 de septiembre.

El cierre y registro de contratos será entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre.

Cabe recordar que en junio de 2025 la empresa adelantó un proceso de comercialización de gas de los campos de Cusiana y Cupiagua, a través del cual asignó hasta 132 GBTUD de gas nacional e importado a empresas distribuidoras y comercializadoras que operan en el mercado colombiano.

Además, Ecopetrol asignó a 18 agentes un total de 60 GBTUD de gas importado que ingresará al país por la costa pacífica colombiana entre el segundo y tercer trimestre de 2026, para cubrir otros sectores de la cadena de suministro de gas natural.

Más medidas para asegurar el gas

Y es que el país necesita más gas, pues se proyecta un importante déficit en el suministro. Naturgás recuerda que hace poco más de diez años el país se jactaba de tener reservas probadas para 13 años de consumo. Hoy apenas alcanzan para seis.

De hecho, Fedesarrollo estima que el actual déficit provocaría un golpe de $11,2 billones entre 2025 y 2031 y, si no hay soluciones estructurales, un choque mayor que elevaría la factura a $28 billones hacia 2033.

En este contexto y con el propósito de contribuir a atender la demanda del energético, Ecopetrol también ha maximizado las eficiencias en su consumo de gas. A junio de 2025 logró una reducción aproximada de 8 % en sus autoconsumos de este combustible.

Así mismo, en el Piedemonte Llanero se perforan los pozos Floreña N18, Andina Este y FRUp16, con los cuales se busca aumentar las reservas y la producción de gas; y están en etapa de planeación cinco pozos adicionales en la región, que se perforarían entre 2025 y 2026.

De otro lado, en el Valle Medio del Magdalena se están madurando proyectos de intervención en pozos existentes, con el objetivo de reactivar pozos previamente cerrados y habilitar nuevas zonas productoras con gas asociado al crudo.

¿Importar gas?

En el caso de la alternativa de importación de gas, “avanzan los análisis para aprovechar activos y facilidades del Grupo Ecopetrol, con el propósito de desarrollar proyectos de regasificación en La Guajira o en Coveñas (Sucre)”, informa la compañía.

En paralelo, se adelantan conversaciones con el mercado global de Unidades de Regasificación de Almacenamiento Flotante (FSRUs, por sus siglas en inglés) y sistemas de fondeo, para conocer tiempos de construcción y disponibilidad de dichos equipos.

De acuerdo con la empresa, estas medidas ratifican el fin de Ecopetrol de contribuir al suministro del energético en los próximos años y mitigar el impacto en los precios para los consumidores.

