Colombia mueve fichas en los mercados: alista plan de deuda por US$9.300 millones

Colombia mueve fichas en los mercados con un plan de deuda respaldado por US$9.300 millones. De acuerdo con Bloomberg, el Gobierno reunió bonos propios, papeles en pesos y hasta títulos del Tesoro de Estados Unidos para usarlos como garantía, en una estrategia que busca dar confianza a los inversionistas y aliviar presiones sobre las finanzas públicas.

Y es que, en las últimas semanas, el país ha puesto en marcha varias jugadas poco comunes para un mercado emergente: recompró bonos de su propia deuda, emitió papeles en euros por primera vez en una década y cerró acuerdos con bancos internacionales usando estos activos como garantía.

Todo forma parte de una estrategia que combina diferentes instrumentos con un mismo objetivo: reorganizar las obligaciones del país y mejorar las condiciones de financiamiento.

El Gobierno confía en que este plan ayude a reducir riesgos y a abrir espacio fiscal en un momento clave.

Aunque el Ministerio de Hacienda no se ha pronunciado oficialmente sobre los detalles, los resultados en los mercados han sido visibles: los bonos colombianos en dólares están entre los de mejor desempeño en el mundo emergente en el último mes, y el peso ha liderado las ganancias frente a otras monedas, con una apreciación superior al 3 %.

El buen momento, sin embargo, no borra los retos de fondo. Colombia encara una estrechez fiscal en el último año de mandato del presidente Gustavo Petro. A esto se suma que, tras abandonar la regla fiscal, las principales calificadoras de riesgo rebajaron la nota crediticia del país a comienzos de este año.

En ese contexto, el plan de deuda por US$9.300 millones se entiende como una maniobra en la que el Gobierno busca mostrar capacidad de gestión y mantener la confianza internacional, aun con las cuentas públicas bajo presión.

