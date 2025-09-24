Ecopetrol busca reactivar el proyecto eólico Windpeshi en La Guajira

Parque eólico de La Guajira. Imagen de referencia. Foto: Cortesía

Para reactivar el proyecto eólico Windpeshi, Ecopetrol inició las visitas a las comunidades wayuu del área de influencia del proyecto. Su ubicación es en la jurisdicción de los municipios de Uribia y Maicao, que le compró la empresa a Enel el 25 de julio de este año.

Se trata de una iniciativa que cuenta con una capacidad instalada de 205 MW y 41 aerogeneradores. La compañía espera que Windpeshi seá uno de los parques eólicos más grandes del país y el primero operado 100 % por Ecopetrol.

Hasta el momento, van 15 visitas de las 30 programadas para socializar las actividades tendientes a reactivar la construcción del parque eólico.

El objetivo de los encuentros es que Ecopetrol se presente formalmente como el nuevo propietario del proyecto y exponga el plan de trabajo propuesto por los equipos social, ambiental, de ingeniería, gestión inmobiliaria y seguridad física.

También se socializa con las autoridades ancestrales y tradicionales, líderes y miembros de la comunidad, el cronograma sugerido para reactivar el desarrollo del parque eólico y su línea de transmisión.

Las autoridades de las comunidades le dijeron a Ecopetrol que, debido a la suspensión de Windpeshi, muchos de sus familiares se han tenido que ir de la comunidad a buscar oportunidades en otras regiones.

Por eso “nos han expresado su apoyo para sacar adelante este proyecto respetando, por supuesto, su derecho a la participación, sus usos y costumbres, sus contextos y necesidades”, explicó Felipe González, gerente de Proyectos Guajira, de la compañía.

Todavía faltan varias jornadas que terminarían en noviembre. Y esta semana esperan reactivar los encuentros de seguimiento y recepción de acuerdos de consulta previa, para mejorar las condiciones de las comunidades en materia de agua, educación, salud, y los proyectos de inversión social , de acuerdo con González.

¿Cuándo opera y qué retos tiene?

Enel, anterior dueño del proyecto, suspendió la construcción en mayo de 2023. En ese momento la empresa explicó que, además de los recursos asociados a la consulta previa, invirtió más de $7.100 millones en proyectos relacionados con educación, acceso a agua y desarrollo económico.

Aunque la compañía dice que estuvo presta al diálogo y la concertación, las obras estuvieron detenidas la mitad del tiempo laboral en 2021 y 2022. Para 2023 la situación fue todavía peor.

Las dificultades han sido entre clanes wayuu y para acordar con las comunidades las consultas previas, entre otros aspertos que han demorado el avance del proyecto.

A pesar de los retos, Ecopetrol espera iniciar operaciones en 2028 y evitar la emisión de más de 140 mil toneladas de dióxido de carbono al año en las operaciones del Grupo Ecopetrol, lo que equivale a retirar 90.000 vehículos de circulación.

La generación esperada es de 1.006 GWh al año, comparable a alumbrar 4.000 de vías durante doce meses.

