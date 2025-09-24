Así es la nueva moneda que se lanza en Colombia: ¿cuánto vale?

Moneda conmemorativa de Roldanillo, Valle del Cauca, por sus 450 años. Foto: Cortesía

Las monedas conmemorativas pueden ser emitidas para celebrar eventos, lugares, personas o patrimonios significativos en el país. Y sus usos pueden ser intangibles (preservar la memoria), materiales (como coleccionar los artículos) o económicos, pues sirven para recaudar fondos para proyectos específicos.

Todos estos son los objetivos que tiene el lanzamiento de la más reciente moneda que se conoce en Colombia. Esta nace del municipio conocido como la “tierra del alma”: Roldanillo, Valle del Cauca.

El motivo de celebración del municipio son sus 450 años de fundación, que estará repleto de actividades culturales y académicas en enero de 2026. La pieza es lanzada por el Comité Cívico que está a cargo de la logística de la celebración y ha recibido el apoyo de la Alcaldía.

“La idea es que cada familia tenga este símbolo único de una fecha histórica que somos afortunados de vivir. Con tu aporte apoyas la celebración y guardas un recuerdo para siempre”, expresa la Alcaldía de Roldanillo.

Y es que el municipio es conocido como territorio de arte, por lo que tiene muchos murales, museos a cielo abierto y espacios patrimoniales.

“Queremos hacerle mantenimiento a todos los espacios para la celebración. Con esta estrategia la comunidad nos ayuda a cofinanciar los arreglos y también podemos potenciar el sentido de pertenencia de los cerca de 40.000 habitantes”, relata Juan José Madrid, coordinador de proyectos culturales del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo (Intep) y asesor de la Alcaldía.

¿Cuánto vale la moneda y dónde comprarla?

En esta edición sacaron 3.000 unidades para ofrecerlas a un precio de $25.000. Luego de apenas tres días de su lanzamiento, ya se han vendido 1.000 de ellas.

Por esa razón, Madrid le dijo a El Espectador que podrían sacar una segunda edición en el próximo mes.

Entre los puntos de venta del artículo está la Alcaldía Municipal, el Club Social Los Gorrones, el Museo Rayo, el espacio parroquial, el Intep y algunos comercios locales.

En una cara de la moneda está el logo de la celebración de los 450 años del municipio y, en el otro, aparecen varios emblemas del pueblo:

Puente Guayabal

Capilla de la Ermita de Roldanillo

Museo Rayo

Cerro tutelar de las tres cruces

La actividad del parapente

El obelisco que se construyó con motivo de la celebración y será inaugurado en enero del próximo año.

