Ecopetrol cambia de presidente encargado tras la salida de Juan Carlos Hurtado

La empresa estatal señaló que la salida de Hurtado obedece a un plan de retiro, por mutuo acuerdo, otorgado y aprobado el pasado mes de julio.

Mediante información relevante, la compañía dio a conocer que el Ingeniero Juan Carlos Hurtado Parra dejará la compañía hoy, 15 de septiembre, justo cuando se tiene programada la Asamblea General de Accionista de Ecopetrol.

En la noche del lunes, Ecopetrol registró dos cambios en su cúpula: renunció un directivo y cambió el presidente encargado.

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“El Ingeniero Hurtado Parra venía desempeñándose como Vicepresidente Ejecutivo de Hidrocarburos y más recientemente, como encargado de la presidencia de la Compañía. Ecopetrol agradece su gestión y liderazgo en estas posiciones. La Junta Directiva”, detalló Ecopetrol.

Quien preside ahora a Ecopetrol (a título de encargado) es Alfonso Camilo Barco Muñoz, quien además se desempeña como Vicepresidente Corporativo de Finanzas y Valor Sostenible.

“El doctor Barco Muñóz cuenta con más de 35 años de experiencia en posiciones de alta dirección en los sectores público y privado y tiene una sólida experiencia en banca de inversión, finanzas empresariales y gobierno corporativo, con especial enfoque en los sectores de energía, oil & gas, infraestructura y servicios financieros”, dijo la compañía.

El segundo cambio en la cúpula fue el de Hildebrando Vélez Galeano, quien manifestó su decisión de renunciar a su cargo de integrante de la Junta Directiva con fecha efectiva a partir del 15 de septiembre de 2026.

Ecopetrol le agradeció por la contribución a la gestión de la Junta Directiva, en la que estuvo desde marzo del año pasado.

“Agradecemos sus aportes en materias ambientales y su permanente interés por fortalecer la relación de la Compañía con los territorios. Asimismo, le desea éxitos en sus proyectos personales y profesionales. La Junta Directiva podrá continuar deliberando y adoptando decisiones válidamente con el resto de sus integrantes, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales de Ecopetrol”, concluyó.

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