Ayer martes, los accionistas de Ecopetrol aprobaron la reforma de los estatutos y eligieron integralmente a los nueve miembros de la junta directiva para completar…

Ecopetrol sumó este martes otro cambio en su alta gerencia. Julio César Herrera Martínez dejará la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo de la petrolera después de finalizar su relación laboral por mutuo acuerdo, según informó la compañía. Desde este miércoles, 16 de septiembre, el cargo quedará encargado a Graford Santamaría Valbuena, actual director Financiero de Hidrocarburos.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Ecopetrol suma otra salida en su alta gerencia: se va el vicepresidente comercial

Ayer martes, los accionistas de Ecopetrol aprobaron la reforma de los estatutos y eligieron integralmente a los nueve miembros de la junta directiva para completar el periodo 2025-2029. La jornada también estuvo marcada por la salida de Juan Carlos Hurtado Parra, quien dejó la compañía después de ocupar la Vicepresidencia Ejecutiva de Hidrocarburos y, durante las últimas semanas, la presidencia encargada.

Publicidad

Herrera no es el primer directivo que deja su cargo en las últimas semanas. A finales de agosto, Ecopetrol anunció cambios en cinco vicepresidencias y áreas directivas: Transformación Territorial y HSE, Administración y Servicios, Relacionamiento Institucional y Comunicaciones, Estrategia y Nuevos Negocios y Refinación y Procesos Industriales.

El 31 de agosto se sumaron otros dos movimientos. Sergio Andrés Moreno Acevedo dejó la Vicepresidencia Corporativa de Ciencia, Tecnología e Innovación y Diana Marcela Acero Rojas quedó encargada. Ese mismo día, Henryk Manuel Porras Villamil asumió el encargo de la Vicepresidencia Ejecutiva de Energías para la Transición.

La fórmula se repite ahora en el área Comercial y de Mercadeo: la persona que asumirá temporalmente el cargo ya hacía parte de Ecopetrol.

¿Quién queda a cargo de la Vicepresidencia Comercial?

Graford Santamaría Valbuena tiene más de 20 años de experiencia en los sectores financiero y energético y ha trabajado durante 18 años en diferentes cargos de liderazgo dentro de Ecopetrol, de acuerdo con la información entregada por la compañía.

Su trayectoria está vinculada especialmente con la cadena del negocio de hidrocarburos, desde actividades de upstream y midstream hasta downstream, además de asuntos relacionados con eficiencia operativa y generación de valor sostenible.

Santamaría es ingeniero financiero de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en Finanzas de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Finanzas de la Universidad de los Andes. Antes de asumir el encargo se desempeñaba como director Financiero de Hidrocarburos.

El movimiento, por ahora, es un encargo. Ecopetrol no informó quién ocupará el cargo en propiedad ni cuándo se produciría esa designación.

Ecopetrol: varias piezas en movimiento

En menos de tres semanas, la compañía informó salidas o reemplazos en áreas relacionadas con tecnología e innovación, transición energética, transformación territorial, servicios, relacionamiento institucional, estrategia, nuevos negocios, refinación y procesos industriales, además de la Vicepresidencia Ejecutiva de Hidrocarburos y la presidencia encargada.

La secuencia coincidió con la renovación de la junta directiva. La Asamblea Extraordinaria de Accionistas aprobó este martes una modificación al artículo 20 de los estatutos que eliminó la obligación de mantener al menos tres integrantes actuales como requisito para la conformación de la plancha. Después de esa reforma, los accionistas eligieron los nueve integrantes de la junta.

La nueva junta quedó conformada por César Eduardo Loza Arenas, Ricardo Rodríguez Yee, Luis Felipe Henao Cardona, Carlos Augusto Suárez, José Camilo Manzur Jattin, Jorge Alberto Jaller Jaramillo, Ludmila del Carmen Vergara, Betzy Patricia Martínez y Claudia Margarita Lafaurie Taboada.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.