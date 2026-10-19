Ecopetrol frena contratos de importación de gas por condiciones comerciales

En este contexto, Ecopetrol anunció que activa y fortalece la producción nacional de gas, al tiempo en que acelera el desarrollo de Sirius (el yacimiento de gas natural costa afuera más grande de Colombia) y los activos estratégicos que se consideran claves para proteger la seguridad energética del país.

Lo que ocurra con el abastecimiento de gas será clave para enfrentar el fenómeno de El Niño, pues este combustible alimenta las plantas térmicas que respaldan el sistema eléctrico cuando disminuye la generación de las hidroeléctricas.

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En su comunicado, Ecopetrol señaló que las preocupaciones energéticas que enfrenta hoy el país fueron propiciadas por las decisiones adoptadas en el gobierno anterior que, hay que recordar, tenía la bandera de la transición energética (no se frenó todo, la exploración continúo con los contratos vigentes para la fecha).

“El gobierno anterior restringió las opciones futuras de exploración y explotación de gas frente a un riesgo de abastecimiento conocido. Su decisión de no suscribir nuevos contratos de exploración y producción limitó la incorporación de nuevas reservas, mientras los campos existentes seguían declinando. Ecopetrol enfrenta hoy la obligación de atender las necesidades del país y proteger los recursos de la compañía”, informó la empresa.

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Es así como, según cifras de la empresa, entre 2022 y 2025, las reservas probadas de gas pasaron de 2.817 a 1.717 gigapies cúbicos, una caída cercana al 39%, y la producción comercializada anual bajó de 392 a 290 gigapies cúbicos, aproximadamente un 26% menos.

Como la demanda continúa, la disminución de las reservas presionó la necesidad de recurrir al mercado internacional.



“El gas natural licuado debe comprarse, transportarse en buques y regasificarse antes de entregarlo a los usuarios. A esos costos se suma la competencia con compradores de Europa y Asia, en un mercado afectado por la crisis de Oriente Medio. Además, el fenómeno de El Niño, declarado por el IDEAM el 8 de octubre, reducirá la generación hidroeléctrica y aumentará la demanda de gas para las plantas térmicas”, detalló.

Recientemente, Ecopetrol revisó las ofertas de suministro de gas natural licuado, con compromisos a cinco años e iniciados durante el gobierno de Petro, y tomó la decisión de frenar esos contratos al concluir que las ofertas recibidas no preservan adecuadamente la competitividad del suministro, la rentabilidad esperada ni el nivel de riesgo aceptable.

A esto se suma que las condiciones de precio de estas ofertas internacionales, bajo el criterio de Ecopetrol, no tenían un respaldo comercial suficiente en las compras que estaban dispuestos a comprometer los clientes locales en Colombia.

“El riesgo consistía en asumir obligaciones de compra en el exterior sin una base de ventas compatible para recuperar sus costos. Adicionalmente, estos sobrecostos representarían una carga adicional para el usuario final. Por esa razón, y al no cumplirse las condiciones comerciales mínimas, los procesos examinados se declararon desiertos y no pudieron adjudicarse. La necesidad de gas no convierte en viable cualquier oferta”, señaló.

Con El Niño ya presente en Colombia, las soluciones energéticas para atender la demanda son urgentes. La solución que adoptará Ecopetrol consiste en activar y fortalecer la producción nacional, acelerar el desarrollo de Sirius y de los activos estratégicos.

La empresa también dijo que seguirá buscando alternativas competitivas de fuentes de abastecimiento importadas.

“Mientras esos proyectos entran en operación, la compañía continuará evaluando alternativas que atiendan las necesidades del mercado con volúmenes, plazos y fórmulas de precio compatibles con las condiciones de comercialización”, concluyó.

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