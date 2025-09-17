Ecopetrol inicia exportación de asfalto sólido desde Cartagena: ¿qué implica?

Imagen de referencia. Foto: Ecopetrol

La empresa estatal más importante de Colombia, Ecopetrol, comenzó con una nueva operación desde el Puerto de Cartagena.

Se trata de la exportación de asfalto sólido, mediante la implementación de una nueva operación logística que le permitirá incrementar en 40 % la evacuación del producto.

De este modo se espera que el material llegue a clientes en el Caribe, Centro y Suramérica. Se estima que se moverán entre 600 y 1.000 toneladas mensuales de este producto, lo que generará beneficios estimados en US $1.5 millones al año.

Con esta nueva alternativa logística se atenderán nuevos mercados en América Latina que no tienen facilidades logísticas para manejar asfalto líquido.

Ecopetrol también busca apalancar el desarrollo de los puertos de carga seca de Cartagena, dado que esta ubicación geográfica ofrece mayores posibilidades de rutas navieras y de buques de mayor tamaño.

Desde la Refinería de Barrancabermeja fueron producidas, solidificadas, empacadas y cargadas en camiones las primeras 256 toneladas de asfalto sólido. Luego se trasladaron al puerto para su despacho en un buque portacontenedor con destino a Chile, bajo las especificaciones de calidad.

La compañía “trabaja en el desarrollo de alternativas comerciales y logísticas, apoyadas en operaciones multimodales, que sean cada vez más eficientes e incrementen los beneficios de cada uno de los eslabones de la cadena de valor de sus productos”, asegura.

El peso de Ecopetrol en el sector

Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y es responsable de más del 60 % de la producción de hidrocarburos, así como de la mayor parte del sistema de transporte, logística y refinación de estos.

También cuenta con posiciones líderes en petroquímica y distribución de gas. Posee el 51,4 % de las acciones de ISA, participa en la transmisión de energía, la gestión de sistemas en tiempo real (XM) y la concesión vial Costera Barranquilla - Cartagena.

A nivel internacional, Ecopetrol tiene presencia en Estados Unidos (cuenca del Permian y Golfo de México) y Brasil. A través de ISA y sus filiales tiene posiciones líderes en el negocio de transmisión de energía en Brasil, Chile, Perú y Bolivia.

