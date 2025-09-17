Proyecciones económicas: empeoran las apuestas para la inflación y el crecimiento

Cómo va la economía colombiana. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En septiembre, los analistas que participaron de la Encuesta de Opinión Financiera, realizada por el centro de investigación económica y social Fedesarrollo, dieron sus proyecciones de los datos más relevantes de la economía colombiana.

Los principales resultados de la encuesta son mixtos, aunque no muy alentadores. Solo se espera reducción frente a la tasa de cambio, mientras que se mantienen las perspectivas para las tasas de interés y el petróleo, pero empeoran las estimaciones para la inflación y el crecimiento económico.

Así están las apuestas de los expertos de Fedesarrollo:

Tasa de interés del Banco de la República

En agosto de 2025, la Junta Directiva del Banrep no tomó decisión sobre la tasa de intervención. En la junta anterior de julio, decidió mantener inalterada la tasa de intervención, situándola en 9,25 %.

La siguiente reunión decisoria será el 30 de septiembre de 2025. Para entonces, los analistas esperan que la tasa de intervención se ubique en 9,25 %.

También anticipan que la tasa de intervención se sitúe en 9,00 % en diciembre de 2025 (manteniéndose estable frente a agosto).

Inflación

En agosto, la variación anual se situó en 5,10 %, ligeramente superior al pronóstico de los analistas (5,07 %). Ahora, el resultado de la encuesta apunta a que se ubicará en 5,11 %, en un rango entre 5,05 % y 5,15 %.

También se prevé que en diciembre de 2025 la inflación cierre en 5,08 % (aumentando frente al 4,94 de la edición de agosto), en un rango entre 5,00 % y 5,16 %, por lo que las expectativas del mercado aún se mantienen fuera del rango meta del Banco de la República (2 % - 4 %) en 2025.

Por su parte, las expectativas a 12 meses (septiembre de 2026), se encuentran en 4,11 %.

Crecimiento económico

El pronóstico de crecimiento económico para 2025 se ubicó en un rango entre 2,4 % y 2,6 %, con 2,6 % como respuesta mediana (menos que el 2,7 % de agosto).

Las expectativas de crecimiento del tercer trimestre de 2025 se ubicaron en un rango entre 2,4 % y 2,9 %, con 2,6 % como respuesta mediana (reduciendo frente al 2,7 % de la edición de agosto). Por su parte, el pronóstico de crecimiento para el cuarto trimestre de 2025 se ubicó en 2,4 %.

La mediana para 2026 se situó en 2,8 %, ubicándose en un rango entre 2,6 % y 3,0 %.

Tasa de cambio

La tasa de cambio cerró agosto en $4.018, con una apreciación mensual de 3,9 %, con un máximo de $4.187 y un mínimo de $4.009. Fue $32 menor al esperado en la encuesta de agosto ($4.050).

En septiembre, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre $3.922 y $3.950, con $3.950 como respuesta mediana.

Ya para diciembre de 2025, los analistas esperan una tasa de cambio de $4.030, lo que representa una caída frente al pronóstico del mes anterior ($4.150).

Petróleo

En agosto, el petróleo de referencia Brent cerró en 68,2 dólares, mostrando una reducción mensual de 1,8 % y ubicándose 3,2 dólares por encima de lo esperado por los analistas ($65,0).

En la última encuesta, las estimaciones son de que el precio del petróleo cierre el mes en un rango entre 65 y 67, con 66,0 dólares como respuesta mediana. Para diciembre de 2025, esperan un precio de 65,0 dólares (manteniéndose estable frente a la expectativa de agosto).

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.