Ecopetrol le responde al Ministerio de Minas tras alertas de abastecimiento en Nariño

Ministerio de Minas formuló pliego de cargos a Ecopetrol por presuntas fallas en la distribución de ACPM en Nariño. Al respecto, la empresa respondió que el suministro de combustibles líquidos desde sus refinerías a nivel nacional, y en particular para la zona del suroccidente del país, se está realizando con total normalidad.

La compañía sostiene que se trata de su compromiso con el abastecimiento de combustibles al país y el “riguroso acatamiento a la normatividad y regulación aplicables”.

El abastecimiento según Ecopetrol

La petrolera dice contar con los inventarios necesarios para atender la demanda de diésel con 10 días de abastecimiento y gasolina motor regular y extra con las cantidades requeridas con seis días de inventario en ambos casos.

“A la fecha están disponibles y asegurados 330.000 barriles de diésel en puertos alternos para atender la demanda nacional, así como el plan de contingencia activado por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía”, resaltó Ecopetrol en un comunicado.

La empresa reiteró que es respetuosa con el cumplimiento al régimen legal, regulatorio, ambiental y contractual que rige el suministro y abastecimiento de combustibles en el país, particularmente en lo establecido en la Resolución del Ministerio de Minas y Energía 01852 de 2024 y la Resolución 40444 de 2023.

¿Qué dice el ministerio?

La respuesta de la compañía se da luego de que, este martes 3 de marzo, se conociera una carta firmada por Julián Flórez Quiroga, director de Hidrocarburos del Minminas.

En ella se formulaba pliego de cargos a Ecopetrol por presuntas fallas en el cumplimiento operativo de abastecimiento de Nariño incluye disposiciones relativas al punto de incorporación de biocombustible y a la marcación del producto en escenarios de transporte marítimo, tratamiento operativo del parámetro de lubricidad y la evaluación de los costos logísticos asociados al esquema Cartagena–Tumaco.

La cartera alertó de riesgo de desabastecimiento en el departamento, con posibles impactos sobre el transporte, la industria y la continuidad de un servicio público esencial.

Frente a ello, Ecopetrol invitó a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía a explorar alternativas con factibilidad de implementación a través del Plan de Abastecimiento del Departamento de Nariño, como lo es la autorización para movilizar producto mediante carrotanques a la planta de abastecimiento ubicada en Tumaco.

Finalmente, la petrolera dijo que, de existir alguna alerta por parte de agentes mayoristas que atienden la demanda, Ecopetrol explorará alternativas que permitan la entrega de volúmenes adicionales.

“Una vez sea notificada del procedimiento administrativo anunciado en el oficio del día 2 de marzo, Ecopetrol ejercerá las acciones de defensa, conforme al régimen legal y regulatorio”, concluyó la empresa.

