Ecopetrol lleva energía solar a colegio wayuu en La Guajira

Ecopetrol puso en operación un sistema solar de 43,6 kWp en la Institución Etnoeducativa Internado Laachon Mayapo, en Manaure.

Redacción Economía
26 de febrero de 2026 - 08:51 p. m.
Estudiantes wayuu en La Guajira.
Estudiantes wayuu en La Guajira.
Foto: Ecopetrol
Ecopetrol puso en operación un sistema fotovoltaico de 43,6 kilovatios pico (kWp) en la Institución Etnoeducativa Internado Laachon Mayapo, ubicada en el corregimiento de Mayapo, municipio de Manaure.

El proyecto “garantiza energía continua para la operación de espacios esenciales del internado como la cocina y los dormitorios”, comunicó la empresa. Los beneficiarios serán los estudiantes, “quienes permanecen en la institución durante largas jornadas e incluso residen allí”.

El sistema beneficia de forma directa a 1.593 estudiantes y 62 docentes, que ahora cuentan con iluminación estable y mejores condiciones de seguridad y funcionamiento en la institución.

La instalación aprovecha el alto potencial solar de La Guajira, una de las regiones con mayor radiación solar del país y al mismo tiempo con mayores déficits históricos de electrificación rural.

El proyecto se desarrolló mediante un convenio con Gestión Energética S.A. E.S.P., que aportó equipos y servicios en especie para la implementación del sistema.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de inversión social y transición energética de Ecopetrol en el departamento, donde la compañía mantiene actividades exploratorias.

Por Redacción Economía

