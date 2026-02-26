Servicios de Bancolombia ya funcionan y el banco compensará a afectados por fallas

Las fallas en los servicios de Bancolombia se habrían causado tras labores de mantenimiento programadas. Imagen de referencia. Foto: Bancolombia

Bancolombia informó este jueves que sus servicios ya están disponibles, luego de casi una semana de fallas e intermitencias que comenzaron desde el domingo pasado.

La entidad también anunció que compensará a los clientes que se hayan visto afectados por la contingencia.

A través de un mensaje en las redes sociales del banco, este informó que ya están habilitados los canales para clientes personas como la App Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas.

De igual forma, Bancolombia informó que se restablecieron sus servicios empresariales, lo que incluye la Sucursal Virtual Empresas, la Sucursal Virtual Negocios, la Sucursal Filiales del Exterior App Negocios, Host to Host y Sebra.

Además, indicó que los usuarios pueden seguir usando cajeros, corresponsales y sucursales en jornada continua.

¿Qué pasará con las transacciones fallidas?

Bancolombia dijo que algunos movimientos hechos en oficinas pueden tardar en verse reflejados en los extractos y en el detalle de transacciones.

Si durante las fallas a usted le cobraron de más o una transacción no se completó, la entidad aseguró que le devolverá lo que corresponda. Esos ajustes, según indicó Bancolombia, se harán de forma automática y se verán en los próximos días como un abono en la cuenta. El banco se comprometió a revisar cada caso.

¿Por qué se cayó Bancolombia?

En una carta enviada a sus clientes y firmada por Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, se explicó que la contingencia se originó en un procedimiento de “evolución tecnológica programado” que no salió como esperaba y en un error de un proveedor durante la actualización de una máquina crítica.

En la misiva, Mora señaló que “no fue un ciberataque” y que el dinero y la información de los clientes están seguros. Según explicó el banco en esa misma comunicación, para completar el proceso fue necesario apagar sus sistemas mientras el proveedor finalizaba el alistamiento de la máquina involucrada.

Quejas ante la Superfinanciera

La Superintendencia Financiera informó que habilitó un canal de atención para recibir y priorizar los casos derivados de la contingencia de los servicios financieros de Bancolombia.

Los afectados pueden escribir al correo electrónico: continbancolombia@superfinanciera.gov.co

