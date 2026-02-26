Publicidad

Ecuador anunció alza de aranceles a Colombia: pasarán de 30 % a 50 %

El anuncio lo hizo el Ministerio de Producción y Comercio Exterior de Ecuador, que informó este jueves que el arancel a importaciones provenientes de Colombia subirá desde el 1 de marzo. El país vecino argumentó que la decisión responde a “criterios de seguridad nacional” y señaló que Colombia no ha implementado medidas concretas para combatir el crimen organizado en la frontera.

Daniel Felipe Rodríguez Rincón
26 de febrero de 2026 - 01:44 p. m.
Ambos gobiernos han presentado recursos ante la Comunidad Andina (CAN) en respuesta a las medidas adoptadas por la otra parte.
Foto: Katerine González Clavijo
Ecuador anunció este jueves 26 de febrero que elevará del 30 % al 50 % el arancel a las importaciones provenientes de Colombia. La medida empezará a regir desde el 1 de marzo, como lo informó el Ministerio de Producción y Comercio Exterior de ese país.

La entidad señaló que el aumento responde a “criterios de seguridad nacional” y a que Colombia no ha implementado medidas “concretas y efectivas” para combatir el crimen organizado en la frontera.

Con este anuncio, la tasa que aplica Ecuador a la entrada de productos colombianos se incrementará en 20 puntos porcentuales, en medio de una disputa comercial que ya había llevado a ambos países a imponerse aranceles recíprocos del 30 % sobre decenas de bienes.

El aumento eleva el costo de entrada de mercancías colombianas al mercado ecuatoriano justo cuando el conflicto ya estaba siendo discutido en instancias de la Comunidad Andina (CAN), donde ambos gobiernos han presentado recursos frente a las medidas adoptadas por la otra parte.

El arancel del 30 % de Colombia a Ecuador

El pasado martes 24 de febrero, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia oficializó la aplicación de aranceles del 30 % ad valorem a productos importados desde Ecuador, mediante un decreto que también contempla medidas de restricción al ingreso de ciertas mercancías por razones de seguridad nacional.

El texto precisa que el arancel cobija 23 partidas arancelarias desagregadas en 73 subpartidas y que algunas mercancías no podrán ingresar por cruces terrestres en las aduanas de Ipiales y Puerto Asís.

La lista de bienes incluye productos de uso cotidiano y de la canasta de consumo, además de referencias industriales: desde algunos bienes asociados a la cadena de alimentos y agroindustria hasta manufacturas y artículos de uso diario, como llantas, papel, empaques y calzado, como se indican en los anexos del decreto.

Así escaló la disputa

La escalada comenzó el 21 de enero, cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, bajo el argumento de que Colombia no estaba haciendo lo suficiente en materia de seguridad fronteriza.

Al día siguiente, el Gobierno colombiano respondió con una medida equivalente sobre productos ecuatorianos y anunció la suspensión de la venta de energía eléctrica al vecino país.

Pero este choque no se quedó en los aranceles. Ecuador incrementó en más de 900 % la tarifa para transportar crudo colombiano por su sistema de oleoductos, elevando el costo por barril desde niveles cercanos a los USD 3 hasta valores superiores a USD 30.

En paralelo, la disputa pasó al terreno jurídico. Colombia anunció que acudiría a la Comunidad Andina (CAN) por considerar que la medida ecuatoriana vulnera el Acuerdo de Cartagena, y Ecuador presentó reclamos en esa misma instancia.

Aunque ya hubo un primer encuentro entre delegaciones en Quito, las conversaciones cerraron sin acuerdos concretos.

Qué está en juego en el comercio bilateral

El intercambio comercial entre Colombia y Ecuador asciende a cerca de USD 2.800 millones, según cifras publicadas conjuntamente por la ANDI y la Cámara de Industrias y Producción del Ecuador (CIP).

Ambos gremios han señalado que existe una alta complementariedad en sectores como energía, medicamentos, agroindustria, forestal, químicos y plásticos, lo que refleja la interdependencia de sus cadenas productivas.

En 2024, Colombia exportó a Ecuador USD 1.921 millones. Entre enero y noviembre de 2025, las ventas colombianas hacia ese país alcanzaron USD 1.673 millones FOB, de acuerdo con cifras de la DIAN y el DANE analizadas por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex). Desde el lado ecuatoriano, Colombia es su tercer proveedor de productos, después de Estados Unidos y China.

En cuanto a las importaciones, los bienes que entran a Colombia desde Ecuador representaron el 1,29 % del total de las compras externas del país en 2024, según el Ministerio de Comercio. Ese año, las importaciones desde Ecuador sumaron más de USD 802 millones.

El impacto de los aranceles

El Consejo Gremial Nacional estimó en su momento que, si los aranceles se mantenían en el tiempo, las pérdidas para exportadores colombianos podrían ubicarse entre USD 250 millones y USD 750 millones anuales. Esa proyección se hizo cuando la tasa aplicada por Ecuador era del 30 %. Con el anuncio de un incremento al 50 %, el impacto económico podría ser mayor.

Laura Cecilia Gamarra Amaya, profesora de Derecho Internacional de la Universidad Católica de Colombia, señaló que “las consecuencias más severas serían de orden económico. La imposición de estos aranceles podría desacelerar el comercio bilateral, que actualmente supera los USD 2.700 millones anuales y se aproxima a los USD 3.000 millones. Además, la balanza comercial favorece a Colombia, lo que introduce una asimetría en el impacto de estas medidas”.

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
