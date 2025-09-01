Ecopetrol niega presiones en contrato de proyecto de regasificación en el Caribe

Logo de esta empresa petrolera de Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ecopetrol se pronunció respecto a un presunto direccionamiento en la contratación de un servicio de regasificación en el Caribe (Ballena, La Guajira y Coveñas, Sucre).

La empresa sostiene que ni el presidente Ricardo Roa Barragán ni la Junta Directiva han instruido, sugerido o solicitado a su filial Hocol o a alguno de sus colaboradores, adelantar procesos relacionados con proyectos de regasificación.

La declaración se da luego de una investigación de La Silla Vacía y Noticias Caracol sobre que la empresa GAXI, habría intentado quedarse con el mega proyecto de importación de gas en Colombia, el proyecto de Regasificación Campo Guajira.

De acuerdo a la investigación, el proyecto está valorado en cerca de 500 millones de dólares y considerado uno de los negocios de gas más relevantes para Ecopetrol.

La investigación apuntaba que GAXI cuenta con un capital de apenas $20 millones y cuyo dueño es el coronel retirado de la Policía Juan Guillermo Mancera, cercano a Ricardo Roa.

Sin embargo, Ecopetrol alega que se encuentran realizando sondeos de mercado para conocer la disponibilidad, características técnicas y viabilidad de plantas flotantes de regasificación. Adicionalmente, “no se ha definido la ubicación, el tamaño, la tecnología ni el mecanismo de selección o adjudicación”.

Y añade que el proceso se realiza con el apoyo de firmas internacionales expertas, en consonancia con las mejores prácticas del sector. Cualquier decisión “será tomada con estricto apego a los procedimientos” establecidos y “estará sujeta a la aprobación de las instancias corporativas competentes para ello”.

Ecopetrol asegura que solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República para realizar el proceso.

¿De qué se trata el proyecto?

La empresa avanza en el desarrollo de proyectos costa afuera, los cuales podrían contener hasta 70 TCF (un billón de pies cúbicos) de recursos prospectivos, frente a los 2,3 TCF de reservas probadas, con que cuenta el país.

Mientras dichos recursos se desarrollan, Ecopetrol trabaja en soluciones de importación que garanticen la seguridad energética nacional.

En el primer semestre de 2025, lanzó un proceso de Requerimiento de Información (RFI) no vinculante con el objetivo de recibir propuestas sobre nuevas unidades de regasificación y evaluar su posible ubicación en infraestructura del Grupo Ecopetrol, principalmente en zonas como Ballena (La Guajira) y Coveñas (Sucre).

En el sondeo de mercado 42 empresas principalmente internacionales manifestaron interés y 20 empresas respondieron el cuestionario y enviaron su propuesta.

“Ni la empresa Gaxi SA ESP, ni Plus Energy S.A.S, presentaron propuesta al cierre. Hasta la fecha, no se ha contratado ninguna solución adicional a la ya adjudicada en el Pacífico”, destaca la petrolera.

Para dar continuidad al sondeo de mercado iniciado en enero, Ecopetrol debía avanzar en trámites normativos y permisos. Entre ellos, obtener el concepto de la ANLA sobre la no exigencia de un nuevo licenciamiento ambiental en las dos posibles locaciones (Coveñas y La Guajira). La entidad emitió su respuesta el 1 de agosto, con lo que se amplió el plazo de recepción de propuestas.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.