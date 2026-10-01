Ecopetrol nombra tres vicepresidentes: quiénes son y qué cargos ocuparán

Se trata de Mónica Jiménez González, quién se desempeñará como vicepresidenta legal y secretaria general; Mauricio Gutiérrez Dangond, quien será el nuevo vicepresidente corporativo de Estrategia y Nuevos Negocios, y Camilo Rojas, quien ingresa como vicepresidente administrativo y de servicios. Los tres se unirán a la compañía a más tardar el 6 de octubre, según informó Ecopetrol.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Con estos cambios, la petrolera estatal busca "fortalecer capacidades clave para la nueva etapa de la Compañía", como indicó en un comunicado.

¿Quiénes son los nuevos vicepresidentes de Ecopetrol?

Mónica Jiménez González, vicepresidenta legal y secretaria general

Tiene más de 20 años de experiencia en derecho corporativo, gobierno corporativo, arbitraje internacional, estrategia empresarial y sostenibilidad en América Latina y Canadá, con una trayectoria centrada en el sector energético. Regresa a Ecopetrol: entre 2016 y 2022 fue secretaria general y vicepresidenta de Asuntos Corporativos de la compañía, donde lideró el proyecto de Gobierno Corporativo del Grupo Ecopetrol.

También fue general counsel y ocupó la dirección de estrategia, sostenibilidad y asuntos legales de GeoPark Ltd., una compañía de exploración y producción de hidrocarburos, y recientemente fue principal para América Latina de ICR, en la práctica de gobierno corporativo y asesoría a accionistas. Estudió en la Universidad de los Andes, tiene una especialización en derecho de la Universidad Externado de Colombia y una maestría en Desarrollo Económico de la London School of Economics.

Mauricio Gutiérrez Dangond, vicepresidente corporativo de Estrategia y Nuevos Negocios

Es administrador de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene una maestría en International Management del IE Business School. Llega con más de 15 años de experiencia en banca de inversión, la industria de petróleo y gas y finanzas.

Fue managing partner de GVC Capital, un holding de inversión con participación en compañías de construcción, energía, sector automotriz y retail, y lideró la práctica de banca de inversión y finanzas corporativas de CEDEM. Ocupó cargos directivos en la Contraloría General de la República, trabajó en ProColombia y ha integrado juntas directivas.

Camilo Rojas, vicepresidente administrativo y de servicios

Es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, con una maestría en derecho de esa universidad y otra en Ciencias Penales de la Universidad de Salamanca (España). Tiene más de 20 años de experiencia en la alta dirección del sector público, la contratación estatal y el fortalecimiento de la integridad institucional.

Fue ministro (e) de Justicia y del Derecho y viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa. En esos cargos, según el comunicado, lideró la política del Estado contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la extinción de dominio, y se aprobó el primer Plan Nacional de Política Criminal, en 2021. También fue secretario general de esa cartera, director (e) de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), pasó por la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), fue conjuez y dirigió la firma Rojas Fiallo Consultores y Abogados Asociados.

Los nombramientos llegan seis días después de que la Junta Directiva eligiera por unanimidad, el 24 de septiembre, a Joaquín Gutiérrez Caballero como presidente de la compañía.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.